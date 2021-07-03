Şeyma Subaşı evlilik hazırlıkları yaptığı ve her fırsatta aile olmak istediğini dile getirdiği Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'den ayrılmış ve o dönem karnındaki bebeğini kaybetmişti. Yaşadığı üzüntüyü sosyal medya hesabında "Çok fazla ders var. Yani büyümek bu mu demek? Doğum günüm kutlu olsun" notuyla paylaşıp, yorumları sadece yakın arkadaşlarına özelleştirmiş, Al Saloussi ile tüm fotoğraflarını silmişti. Ancak bugün ünlü fenomenden şaşırtan bir paylaşım geldi.

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GİZEMLİ ÇİÇEKLER MERAK UYANDIRDI

Doğum günü olması sebebiyle birçok paylaşım ve yorum alan Şeyma Subaşı, arkadaşlarının ve sevdiklerinin tüm doğum günü paylaşımlarını kendi hesabında alıntı yaptı, gelen çiçekleri de paylaştı, ancak bir paylaşımı herkesin kafasını karıştırdı. Büyük bir çiçek buketiyle fotoğraf paylaşan Subaşı gönderisini "Love" notuyla paylaşınca herkesin aklına aynı soru geldi. Acaba Şeyma Subaşı ve Mohammed Al Saloussi barıştı mı? Çiçekler Şeyma'nın "hayatımın aşkı" dediği Meedo'nun sürprizi mi?

ŞEYMA SUBAŞI VE MOHAMMED AL SALOUSSİ BARIŞTI MI?

Sosyal medya hesabından yaptığı çiçek paylaşımıyla kafaları karıştıran Subaşı, "Şeyma Subaşı ve Mohammed Al Saloussi barıştı mı? " sorularının odak noktası oldu.

Henüz bir açıklamada bulunmayan Subaşı'nın hayatında yeni biri mi olduğu, yoksa Meedo'ya geri mi döneceği merak konusu oldu.