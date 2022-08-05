Geçtiğimiz günlerde hamile olduğu iddia edilen Şeyma Subaşı'nın yeniden barıştığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlendiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Peki Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evlendi mi? Şeyma Subaşı hamile mi? İşte detaylar...

ŞEYMA SUBAŞI VE MOHAMMED ALSALOUSSİ EVLENDİ Mİ? ŞEYMA SUBAŞI HAMİLE Mİ?

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile tekrar barışan ve hamile olduğu dahi iddia edilen Şeyma Subaşı'nın bu kez de gizlice evlendiği iddia edildi.

Haberler Ankara'nın iddiasına göre; Subaşı hamile olduğuna dair haberlerin çıkmasının ardından apar topar evlendi. Meedo'nun barışma ve düğün hediyesi olarak Subaşı'na 1,8 milyon TL değerinde Rolex marka saat hediye ettiği iddia edildi.