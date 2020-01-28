Şeyma Subaşı'dan Acun'un sevgilisi hakkındaki yorumu: ''Çok küçük galiba''

Bir marka ile yaptığı işbirliğinin tanıtım gecesinde konuşan Şeyma Subaşı, Acun Ilcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hakkında ''O konu hakkında yorum yapmayım ama bana benziyor mu? Çok küçük ama galiba. 19-20 yaşında. Evet benziyor olabilir''dedi.