Şeyma Subaşı'dan Acun'un sevgilisi hakkındaki yorumu: ''Çok küçük galiba''
Bir marka ile yaptığı işbirliğinin tanıtım gecesinde konuşan Şeyma Subaşı, Acun Ilcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hakkında ''O konu hakkında yorum yapmayım ama bana benziyor mu? Çok küçük ama galiba. 19-20 yaşında. Evet benziyor olabilir''dedi.
Naz Mila göğüs dansıyla yeniden gündeme oturdu!
Naz Mila'nın göğüs dansı yürek hoplattı!
Şeyma Subaşı'dan Fatih Altaylı'ya sert gönderme: ''Beni konuşmaya devam edin''
Şeyma Subaşı'dan "Yuva yıktı mı" sorusuna sert cevap!
Şeyma Subaşı direk dansı yaptı!
28 Ocak 2020 Salı 10:51
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT