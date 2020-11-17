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  3. Şeyma Subaşı'dan hakkında çıkan aşk iddialarına ince gönderme!

Şeyma Subaşı'dan hakkında çıkan aşk iddialarına ince gönderme!

Yurt dışı uçuş seferlerinin açılması ile soluğu tatilde alan Şeyma Subaşı partiden partiye giderek adeta korona virüse kafa tutuyor. Yaptığı paylaşımlarda da sıkça tepki alan Subaşı son zamanlarda yeni bir aşk iddiası ile gündeme gelmişti. Subaşı o iddialara üstü kapalı şekilde bir yanıt verdi.

Şeyma Subaşı'dan hakkında çıkan aşk iddialarına ince gönderme!

Şeyma Subaşı partilerden partilere koşmaya devam ediyor. Miami'nin ardından Meksika'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Tulum'a giden Subaşı'nın geçtiğimiz günlerde Mısırlı bir işletmeciyle sevgili olduğu iddiası magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

Eski eşi Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra DJ Guido Senia ile sevgili olan Şeyma Subaşı'nın ismi Mısırlı yatırımcı Mohammed Al Saloussi ile anılmaya başlamış hatta ikilinin birlikte tatil yaptığı iddia edilmişti.

Konu hakkında sessizliğini koruyan Subaşı iddiaların ardı arkası kesilmeyince sosyal medya hesabından üstü kapalı bir mesaj verdi.

Subaşı bikinili bir fotoğrafını paylaşarak "Ah bu arada beni merak ediyorsanız Şeyma Subaşı bekar hayatında en güzel en güçlü en sağlıklı en bağımsız en özel en dokunulmaz hissediyor. Kızım yanıma gelince inanın bana dünyadaki en mutlu insan olacağım" notunu düştü.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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