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  3. Şeyma Subaşı'dan İzmir depremi sonrası yaptığı paylaşımlarla ilgili açıklama!

Şeyma Subaşı'dan İzmir depremi sonrası yaptığı paylaşımlarla ilgili açıklama!

Tüm Türkiye'yi yasa boğan İzmir depremi sonrası katıldığı cadılar bayramı partisinden peş peşe paylaşımlarda bulunan Şeyma Subaşı'na bir çok kesimden tepkiler gelmişti. Subaşı'dan o tepkilere açıklama geldi.

Şeyma Subaşı'dan İzmir depremi sonrası yaptığı paylaşımlarla ilgili açıklama!

Acun Ilıcalı ile ayrılıklarının ardından her yaptığı ile gündem olan Şeyma Subaşı son olarak Miami'de bir Cadılar Bayramı partisindeydi. Katıldığı partiden paylaşımlarda bulunan Şeyma Subaşı bu defa büyük tepki çekti.

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İzmir'de yaşanan depremin ardından tüm Türkiye tek yürek olmuş olmuşken Şeyma Subaşı'nın adılar Bayramı paylaşımları görenleri çılgına çevirdi. 

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Kısa sürede binlerce tepkinin yağdığı Subaşı, bir açıklama yaparak "Ben depremde yara alan insanların acısına ortak olmak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum" dedi.

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"ENERJİMİZİ DAHA FAYDALI ŞEYLERE ÇEVİRELİM"

İşte Subaşı'nın konuya ilişkin açıklaması:

"En azından böyle zamanlarda enerjimizi daha faydalı şeylere çevirebilecekken birbirimizi yargılamak için çabalamasak keşke. Herkesin hayatını ve en önemlisi duygularını nasıl ve ne şekilde yaşadığının tartışılmaması gerektiğine inanıyorum.

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Kişisel hesabımda yaptığım paylaşımlardan hareketle duygularımın ölçülmeye kalkılması kadar üzücü bir şey varsa o da insanların acısından şahsıma atıfta bulunarak nemalanmaya çalışılması. Ben depremde yara alan insanların acısına biraz olsun ortak ihtiyaçlarına ise destek olmak için elimden geleni yapmaya devam ediyorum. Fakat bunu her fırsatta bağırarak değil olması gerektiği gibi sessizce yapıyorum."

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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