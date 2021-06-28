Şeyma Subaşı'dan olay paylaşım: "Yaşadıklarımı anlatacak söz bulamıyorum"

Önce hamile olduğunu ve evlilik tarihlerini ertelediklerini duyuran Subaşı, bir gün sonra bebeğini kaybettiğini açıklamıştı.

Bu haberlerin ardından ayrılık iddiaları gündeme gelince bir açıklama yapmayan Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile olan bütün fotoğraflarını silmesinin ardından ayrılığı kesinleştirmişti.

DOLANDIRICI ÇIKTI

Tüm bunların ardından bir süredir birlikte olduğu Mohammed Alsaloussi milyarder değil dolandırıcı olduğu ortaya çıktı. Olaylardan sonra sessizliğini bozan Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından kızıyla bir paylaşım yaparak dikkat çekici bir not ekledi.

"HER ŞEYİN BİR SEBEBİ VARDIR"

Yaşadıklarını anlatmaya kelimelerin yetmediğini söyleyen Subaşı, kızı Melisa Ilıcalı için, "Her şeyimsin, ışığım, güneşim ve kahramanım olduğun için teşekkürler. Her şeyin bir sebebi vardır. Ben iyiyim, biz iyiyiz" notu ekledi.

Ardından bu zor süreçte desteklerini esirgemeyenlere de teşekkür etti.

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