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Şeyma Subaşı'dan olay paylaşım: "Yaşadıklarımı anlatacak söz bulamıyorum"

Mısırlı sevgilisinin dolandırıcı çıktığı haberlerin ardından sosyal medya hesabından kızı Melisa ile fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı dikkat çeken bir not ekledi.

Şeyma Subaşı'dan olay paylaşım: "Yaşadıklarımı anlatacak söz bulamıyorum"

Önce hamile olduğunu ve evlilik tarihlerini ertelediklerini duyuran Subaşı, bir gün sonra bebeğini kaybettiğini açıklamıştı. 

Bu haberlerin ardından ayrılık iddiaları gündeme gelince bir açıklama yapmayan Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile olan bütün fotoğraflarını silmesinin ardından ayrılığı kesinleştirmişti.

DOLANDIRICI ÇIKTI

Tüm bunların ardından bir süredir birlikte olduğu Mohammed Alsaloussi milyarder değil dolandırıcı olduğu ortaya çıktı. Olaylardan sonra sessizliğini bozan Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından kızıyla bir paylaşım yaparak dikkat çekici bir not ekledi.

Şeyma Subaşı'dan olay paylaşım: Yaşadıklarımı anlatacak söz bulamıyorum

"HER ŞEYİN BİR SEBEBİ VARDIR"

Yaşadıklarını anlatmaya kelimelerin yetmediğini söyleyen Subaşı, kızı Melisa Ilıcalı için, "Her şeyimsin, ışığım, güneşim ve kahramanım olduğun için teşekkürler. Her şeyin bir sebebi vardır. Ben iyiyim, biz iyiyiz" notu ekledi.

Şeyma Subaşı'dan olay paylaşım: Yaşadıklarımı anlatacak söz bulamıyorum

Ardından bu zor süreçte desteklerini esirgemeyenlere de teşekkür etti. 

{TITLE_STRIP}Meğer milyarder değilmiş! Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi dolandırıcı çıktı! Subaşı, ayrılık sonrası partiledi

{TITLE_STRIP}Büyük aşk bitti! Şeyma Subaşı'dan şaşırtan atak! Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan bütün fotoğraflarını sildi!

{TITLE_STRIP}Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi ayrıldı mı? Neden ayrıldı?

 

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