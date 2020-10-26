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  3. Şeyma Subaşı'dan Şevval Şahin'e tam destek: ''Arkandayım her zaman arkadaşım''

Şeyma Subaşı'dan Şevval Şahin'e tam destek: ''Arkandayım her zaman arkadaşım''

Geçtiğimiz gün CNN Türk'te yayınlanan 'Sorgu Sual' programında sorulan sorulara cevap veremeyerek stüdyoyu terk eden Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin'e yakın arkadaşı Şeyma Subaşı'dan destek videosu geldi. Subaşı intagram hesabından yaptığı paylaşımla Şevval Şahin'in her zaman yanında olduğunu açıkladı.

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26 Ekim 2020 Pazartesi 11:20
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