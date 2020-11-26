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Şeyma Subaşı'dan takipçisine ağır küfür: Bi s... gidin profilimden!

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, kızıyla Instagram'a attığı fotoğrafa gelen bir yorum karşısında çılgına döndü. Yorumu yapan takipçisine küfreden fenomeni bu kadar sinirlendiren yorum bakın neydi?

Şeyma Subaşı'dan takipçisine ağır küfür: Bi s... gidin profilimden!

Ünlü fenomen Şeyma Subaşı kızıyla birlikte çektirmiş olduğu bir fotoğrafı kişisel Instagram hesbaı üzerinden yayımladı. Kızı Melisa Ilıcalı ile birlikte olduğu fotoğraf karesinin altına özlem dolu bir de not yazan Subaşı'nın bir takipçisinin yorumu ise ünlü güzeli çileden çıkardı. 

Şeyma Subaşı'nın ''Son 5 gün. Lütfen annene geri dön ikizim, küçük kız kardeşim, bebeğim, kızım, her şeyim" ifadeleriyle paylaştığı fotoğrafa kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum yağarken takipçilerinden bir tanesi fotoğrafın altına, "Geliyorum derken paralardan bahsediyor" yazınca, Şeyma Subaşı da sinirlenerek açtı ağzını yumdu gözünü. 

Şeyma Subaşı'dan takipçisine ağır küfür: Bi s... gidin profilimden!

SUBAŞI'NIN YANITI

Bu ifadeler üzerine takipçisine zehir zemberek sözler eden Subaşı, "Tam kuş beyinli ya. Sen ve senin gibi yorum yapan, konuşan ve düşünenler hepiniz salak, kuş beyinlisiniz. İyi ki sizin gibilerle hiç karşılaşmıyorum. Aynı yerlerde bulunmuyorum. Hazımsız, mutsuz, doyumsuz, klavye kahramanları sizi kuş beyinliler. Cidden hala devam mı pis pis yorumlara. Bir si..... gidin profilimden ya." ifadelerini kullandı. 

Şeyma Subaşı'dan takipçisine ağır küfür: Bi s... gidin profilimden!

Güzel fenomen Şeyma Subaşı'nın Miami'de tatilde olduğu ve sıklıkla partilere katıldığı biliniyor. Birçok anını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Subaşı'nın Instagram hesabında 3 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Şeyma Subaşı'dan takipçisine ağır küfür: Bi s... gidin profilimden!

Berna Akkaya
Editör


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