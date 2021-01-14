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  3. Şeyma Subaşı'dan üstsüz paylaşım! Yüzlerce yorum geldi!

Şeyma Subaşı'dan üstsüz paylaşım! Yüzlerce yorum geldi!

Mısırlı Mohammed Al Saloussi ile yeni bir aşka yelken açan Şeyma Subaşı son paylaşımı ile sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Subaşı'nın üstsüz pozu nefes kesti.

Şeyma Subaşı'dan üstsüz paylaşım! Yüzlerce yorum geldi!

Bir süre önce Miami'ye yerleşen ve parti parti gezen Şeyma Subaşı sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaya devam ediyor.

Şeyma Subaşı'dan üstsüz paylaşım! Yüzlerce yorum geldi!

Instagram'da 3 milyondan fazla takipçisi bulunan Subaşı sık sık cesur paylaşımlar yapıyordu ancak son paylaşımı sosyal medyada büyük ses getirdi. 

Şeyma Subaşı'dan üstsüz paylaşım! Yüzlerce yorum geldi!

Subaşı bu defa üstsüz bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Subaşı'nın göğsünü ellerindeki deniz kabuklarıyla kapattığı üstsüz fotoğrafına on binlerce beğeni ve yorum geldi.

Şeyma Subaşı'dan üstsüz paylaşım! Yüzlerce yorum geldi!

Şeyma Subaşı, 1.5 yıl birlikte olduğu İtalyan DJ Guido Senia'dan geçen yaz ayrılmıştı. Uzun süredir Miami'de tatil yapan sosyal medya fenomeni şimdilerde Mısırlı Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşıyor.

Şeyma Subaşı'dan üstsüz paylaşım! Yüzlerce yorum geldi!

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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