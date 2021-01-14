Şeyma Subaşı'dan üstsüz paylaşım! Yüzlerce yorum geldi!

Bir süre önce Miami'ye yerleşen ve parti parti gezen Şeyma Subaşı sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaya devam ediyor.

Instagram'da 3 milyondan fazla takipçisi bulunan Subaşı sık sık cesur paylaşımlar yapıyordu ancak son paylaşımı sosyal medyada büyük ses getirdi.

Subaşı bu defa üstsüz bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Subaşı'nın göğsünü ellerindeki deniz kabuklarıyla kapattığı üstsüz fotoğrafına on binlerce beğeni ve yorum geldi.

Şeyma Subaşı, 1.5 yıl birlikte olduğu İtalyan DJ Guido Senia'dan geçen yaz ayrılmıştı. Uzun süredir Miami'de tatil yapan sosyal medya fenomeni şimdilerde Mısırlı Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşıyor.