Şeyma Subaşı'ndan olay hareket! Direk dansı videosunu paylaştı!

İnstagram paylaşımları ile adından sık sık söz ettiren Şeyma Subaşı bu sefer direk dansı videosu ile olay oldu. Fenomen Subaşı videoyu, 'Nefret edenler için yeni video' yazısı ile instagtam hikayesinden paylaştı.

İlk olarak, başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı ile olan ilişkisi sayesinde adını duyurmayı başaran Şeyma Subaşı'nın instagramda 3 milyon takipçisi bulunuyor.

Bu günlerde ise mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile sık sık mutluluk pozları paylaşan Subaşı, hikayesinde direk dansı videosunu da paylaşınca çok konuşuldu.

İşte çok konuşulan o video;