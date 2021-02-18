Show TV Yayın Akışı |Alev Alev yeni bölümüyle Show'daTRT1 Yayın Akışı |Regaip Kandili özel programı TRT'deFOX TV Yayın Akışı |Mucize Doktor yeni bölümüyle FOX'taStar TV Yayın Akışı| Akrep yeni bölümüyle Star'daSevgiliye Regaip Kandili mesajları 2021Kadın cinayetinin adresi bu kez Gaziantep! Tartışmada göğsünden bıçakladıKanal D Yayın Akışı |Çok Güzel Hareketler 2 Kanal D'deATV Yayın Akışı |Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle ATV'deZincir marketlerde yeni dönem başlıyor: 7 maddelik düzenleme yolda!Futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor! TFF 1.Lig'de 22.hafta başlıyor
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Şeyma Subaşı'ndan olay hareket! Direk dansı videosunu paylaştı!

Şeyma Subaşı'ndan olay hareket! Direk dansı videosunu paylaştı!

İnstagram fenomeni Şeyma Subaşı hikayesinde paylaştığı direk dansı videosu ile gündeme oturdu.

İnstagram paylaşımları ile adından sık sık söz ettiren Şeyma Subaşı bu sefer direk dansı videosu ile olay oldu. Fenomen Subaşı videoyu, 'Nefret edenler için yeni video' yazısı ile instagtam hikayesinden paylaştı.

Şeyma Subaşı'ndan olay hareket! Direk dansı videosunu paylaştı!

İlk olarak, başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı ile olan ilişkisi sayesinde adını duyurmayı başaran Şeyma Subaşı'nın instagramda 3 milyon takipçisi bulunuyor.

Bu günlerde ise mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile sık sık mutluluk pozları paylaşan Subaşı, hikayesinde direk dansı videosunu da paylaşınca çok konuşuldu.

Şeyma Subaşı'ndan olay hareket! Direk dansı videosunu paylaştı!

İşte çok konuşulan o video;

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT