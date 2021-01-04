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  3. Şeyma Subaşı'ndan olay yaratan poz! Yeni sevgilisini ilk kez paylaştı!

Şeyma Subaşı'ndan olay yaratan poz! Yeni sevgilisini ilk kez paylaştı!

Acun Ilıcalı ile ayrıldıktan sonra Dj Guido ile birlikte olan sonrasında ani bir kararla ayrıldıklarını açıklayan Şeyma Subaşı yeni sevgilisiyle olan pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Şeyma Subaşı'ndan olay yaratan poz! Yeni sevgilisini ilk kez paylaştı!

Cesur paylaşımları, ilginç tarzıyla sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan Şeyma Subaşı'nın son paylaşımı magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

Şeyma Subaşı'ndan olay yaratan poz! Yeni sevgilisini ilk kez paylaştı!

DJ Guido Senia ile ayrıldıktan sonra adı bir çok kişi ile anılan Şeyma Subaşı yeni sevgilisiyle çekindikleri samimi pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Miami'de ev alan Şeyma Subaşı yeni sevgilisinin yüzünü göstermezken romantik karesini "No nazar! Şeyma'nın peri masalı" notuyla paylaştı.

Şeyma Subaşı'ndan olay yaratan poz! Yeni sevgilisini ilk kez paylaştı!

Şeyma Subaşı'nın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelirken Subaşı sevgilisinin kim olduğu henüz açıklamadı.

Şeyma Subaşı'ndan olay yaratan poz! Yeni sevgilisini ilk kez paylaştı!

Bir çok sosyal medya takipçisi bu gizemli sevgilinin Mısırlı yatırımcı Mohammed Alsaloussi olduğunu öne sürdü.

Şeyma Subaşı'ndan olay yaratan poz! Yeni sevgilisini ilk kez paylaştı!

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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