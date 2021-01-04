Cesur paylaşımları, ilginç tarzıyla sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan Şeyma Subaşı'nın son paylaşımı magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

DJ Guido Senia ile ayrıldıktan sonra adı bir çok kişi ile anılan Şeyma Subaşı yeni sevgilisiyle çekindikleri samimi pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Miami'de ev alan Şeyma Subaşı yeni sevgilisinin yüzünü göstermezken romantik karesini "No nazar! Şeyma'nın peri masalı" notuyla paylaştı.

Şeyma Subaşı'nın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelirken Subaşı sevgilisinin kim olduğu henüz açıklamadı.

Bir çok sosyal medya takipçisi bu gizemli sevgilinin Mısırlı yatırımcı Mohammed Alsaloussi olduğunu öne sürdü.