Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki fotoğraflarını görenler şoke oldu

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı her zaman gündemde kalmayı başaran bir isim oluyor. Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki fotoğrafları ortaya çıktı ve sosyal medyada hızla yayıldı. 16 yaşında televizyonda katıldığı bir modellik programında söyledikleri ise dikkat çekti. İşte 16 yaşındaki Şeyma Subaşı...

ŞEYMA SUBAŞI'NIN 16 YAŞINDAKİ FOTOĞRAFLARI OLAY OLDU

Tv8'in patronu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki haline ait görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı. 16 yaşındayken televizyondak bir modellik programına katılan Subaşı'nın söyledikleri ise dikkat çekiyor:

Şeyma Subaşı, kameralara büyüyünce modacı olmak istediği ve asıl hedefinin bu olduğunu belirterek şunları söylüyor:

Defilelere çıkacağım ama iç çamaşırı giymem. Ailem giymeyeceğimi biliyor. Buna karşı çıkarlar. Herkesin vücudumu görmesini istemem o kadar. Armağan Çağlayan beni ilk gördüğünde " O yüzündeki makyaj ne öyle, onları sil öyle çık jürinin karşısına" dedi.

İŞTE 16 YAŞINDAKİ ŞEYMA SUBAŞI: