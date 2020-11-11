Şeyma Subaşı'nın dans videosunda yeni sevgilisi ortaya çıktı!
Şeyma Subaşı, sosyal medyada yeni paylaştığı dans videosuyla takipçilerinden çokça beğeni ve yorum alırken yeni sevgilisi Mısırlı yatırımcı Mohammed Alsaloussi'nin de kameralara yakalandığı anlar böyle görüntülendi. Subaşı'nın dansı sırasında sevgilisinin kameranın çekim yaptığı yerden uzaklaşması ise gözlerden kaçmadı
Şener Şen koronavirüse yakalandı!
Cem Yılmaz'ın yeni aşkı Saadet Özsırkıntı'dan Serenay Sarıkaya'ya övgü dolu sözler!
Kerimcan Durmaz'dan ABD seçimleri ile ilgili yorumu: ''İç savaş çıkacak''
Masumlar Apartmanı'ndan İzmir'e ''geçmiş olsun'' mesajı!
11 Kasım 2020 Çarşamba 09:28
Benzer Videolar