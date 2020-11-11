Şeyma Subaşı'nın dans videosunda yeni sevgilisi ortaya çıktı!

Şeyma Subaşı, sosyal medyada yeni paylaştığı dans videosuyla takipçilerinden çokça beğeni ve yorum alırken yeni sevgilisi Mısırlı yatırımcı Mohammed Alsaloussi'nin de kameralara yakalandığı anlar böyle görüntülendi. Subaşı'nın dansı sırasında sevgilisinin kameranın çekim yaptığı yerden uzaklaşması ise gözlerden kaçmadı