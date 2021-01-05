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  3. Şeyma Subaşı'nın gizemli sevgilisiyle dans şovu sosyal medyayı salladı!

Şeyma Subaşı'nın gizemli sevgilisiyle dans şovu sosyal medyayı salladı!

Geçtiğimiz gün dudak dudağa paylaşımını sevgilisini gizleyerek paylaşan Şeyma Subaşı yine rahat durmadı. Subaşı bu defa da herkesten gizlediği sevgilisi ile bir de dans videosu paylaştı.

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra İtalyan sevgilisi Guido Senia ile uzun süreli bir birliktelik yaşayan ve sonrasında mesafeden dolayı ayrılma kararı alan Şeyma Subaşı yeni sevgilisiyle romantik bir karesini paylaştı. 

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Erkek arkadaşının yüzünü fotoğrafta göstermeyen Şeyma Subaşı, birbirlerine sarılırken çekilen bu kareye "Lütfen nazar olmasın. Şeyma'nın masalı" notunu düştü.

Şeyma Subaşı'nın gizemli sevgilisiyle dans şovu sosyal medyayı salladı!

Şeyma Subaşı'nın gizemli sevgilisi merak konusu olmuşken Subaşı'dan bir de dans videosu geldi. Miami'de partilerin aranan ismi olan Subaşı'nın sevgilisiyle yaptığı bu ateşli dansı sosyal medyayı salladı.

Şeyma Subaşı'nın paylaşımının ardından Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Altunkaya'nın twitter hesabından yaptığı paylaşımda dikkatlerden kaçmadı.

Çağla Altunkaya bu paylaşımının ardından twitter hesabını yeniden kapatması da akılları karıştırdı.

Şeyma Subaşı'nın gizemli sevgilisiyle dans şovu sosyal medyayı salladı!

Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin Mısırlı yatırımcı Mohammed Al Saloussi olduğu iddia edildi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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