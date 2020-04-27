Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisi Guido'nun oruçla imtihanı
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, DJ sevgilisi Guido Senia'nın da oruç tutmaya çalıştığını açıkladı.
Koronavirüs yüzünden evde birlikte kalan Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisi Guido Senia oruç tuttuklarını açıkladı. Subaşı, sevgilisinin oruç tutmaya çalıştığın belirtti.
"ORUÇ TUTMAYA ÇALIŞIYOR"
Subaşı, sevgilisi Guido Senia’nın da kendisi ile birlikte oruç tutmaya çalıştığını belirterek, “Evet Guido da 3 gündür benimle oruç tutuyor yani çalışıyor diyelim. Su içiyor sadece” dedi.
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