Şeyma Subaşı'nın jakuzi keyfi izleyenleri mest etti!

Şeyma Subaşı tatil için gittiği Meksika'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Tulum'da bir otelde jakuzi de keyif yaparken çektiği videoyu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Video sosyal medyada çokça beğeni ve yorum aldı.