Şeyma Subaşı'nın kardeşi Kübra Açıl, Acun'un sevgilisiyle kanka oldu!

Acun Ilıcalı ile yaşadığı birliktelikten sonra her hareketi ile gündeme gelen Şeyma Subaşı, bu kez kardeşi ile gündeme düştü. Subaşı'nın kız kardeşi Kübra Açıl, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Çağla Altunkaya ile birlikte Alaçatı'da eğlenirken görüntülendi.

BİRLİKTE TATİLE ÇIKTILAR

Açıl ve Altunkaya önceki akşam Alaçatı sokaklarında kız kıza alışveriş yaparken görüntülendi.

Şeyma Subaşı'nın ablasının Ilıcalı'nın sevgilisiyle tatile çıkmasına nasıl tepki vereceği ise merak konusu oldu.

DOĞUM GÜNÜNE DAVET ETMİŞTİ

Şeyma Subaşı'nın kız kardeşi Kübra Açıl, geçtiğimiz günlerde de kızının doğum gününe Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yı davet etmişti.