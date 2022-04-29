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Şeyma Subaşı'nın kısa süreli aşk yaşadığı iddia edilen Mehmet Germiyanlıgil kimdir? Nereli, kaç yaşında? İş insanı Mehmet Germiyanlıgil Biyografisi

Şeyma Subaşının kısa süreli aşk yaşadığı iddia edilen Mehmet Germiyanlıgil kimdir? sorusu Şeyma Subaşı'nın Mehmet Germiyanlıgil ile olan fotoğrafını paylaşmasıyla araştırılmaya başladı. Haberimizden Mehmet Germiyanlıgil'in Nereli, kaç yaşında? olduğu bilgilerini öğrenebilirsiniz. İşte, İş insanı Mehmet Germiyanlıgil Biyografisi...

Şeyma Subaşı'nın kısa süreli aşk yaşadığı iddia edilen Mehmet Germiyanlıgil kimdir? Nereli, kaç yaşında? İş insanı Mehmet Germiyanlıgil Biyografisi

Şeyma Subaşının kısa süreli aşk yaşadığı iddia edilen Mehmet Germiyanlıgil kimdir? Nereli, kaç yaşında? İş insanı Mehmet Germiyanlıgil Biyografisi... Şeyma Subaşı'nın, sosyal medyasında Mehmet Germiyanlıgil ile pozunu paylaşmasıyla Mehmet Germiyanlıgil'in biyografisi merak konusu oldu.    

 

Şeyma Subaşının kısa süreli aşk yaşadığı iddia edilen Mehmet Germiyanlıgil kimdir? Nereli, kaç yaşında? İş insanı Mehmet Germiyanlıgil Biyografisi

ŞEYMA SUBAŞININ KISA SÜRELİ AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLEN MEHMET GERMİYANLIGİL KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞ İNSANI MEHMET GERMİYANLIGİL BİYOGRAFİSİ

1965 yılında dünyaya geldiği bilinen Mehmet Germiyanlıgil, ünlü iş insanlarından biridir. Germiyanlıgil, İngiltere'de bulunan Bentley Üniversitesi'nden 1992 yılında mezun olmuştur. Magazin dünyasının tanıdık simalarından olan Germiyanlıgil, adı Altivi olan internet açık artırma sitesinin sahibi isimleri arasındaydı.

Şeyma Subaşının kısa süreli aşk yaşadığı iddia edilen Mehmet Germiyanlıgil kimdir? Nereli, kaç yaşında? İş insanı Mehmet Germiyanlıgil Biyografisi

Mehmet Germiyanlıgil, Elif Dürüst ile nikah masasına oturmuştu. Germiyanlıgil, evli olduğu dönemde eşini cemiyet hayatının popüler ismi Derin Mermerci ile aldattığı yönde iddialar çıkmıştı. Dürüst ve Germiyanlıgil, iddiaların ardından 2006 yılında boşanmıştı. Boşanma davasının ardından Elif Dürüst, Germiyanlıgil'den tam 2 milyon dolar tazminat aldı. İkilinin Yasemin adında bir kızları olduğu biliniyor.

Şeyma Subaşının kısa süreli aşk yaşadığı iddia edilen Mehmet Germiyanlıgil kimdir? Nereli, kaç yaşında? İş insanı Mehmet Germiyanlıgil Biyografisi

NE OLMUŞTU?

2020 yılında Şeyma Subaşı'nın Mehmet Germiyanlıgil ile bir fotoğraf paylaşmıştı. 

Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyanlıgil ile arkadaş olduğunu açıklamıştı.

Şeyma Subaşının kısa süreli aşk yaşadığı iddia edilen Mehmet Germiyanlıgil kimdir? Nereli, kaç yaşında? İş insanı Mehmet Germiyanlıgil Biyografisi

"Daha ne kadar saçmalayacaksınız acaba. Mehmet benim 15 senelik arkadaşım, abimdir. Bunu herkes bilir. Ne saçma haberler yapıyorsunuz yahu. Bari bir doğrusunu sorun araştırın sonra atın ortaya. Her yalan habere cevap mı vereceğiz. (Güzel, kaliteli, renkli instagram storylerimin yerine su saçma açıklamayı yapmak zorunda bıraktınız okuyun alın hemen sileceğim. Devam edeceğim renkli storylerimize"

Bölge Gündem Editör Ekibi
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