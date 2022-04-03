Şeyma Subaşı’nın makyajsız hali ortaya çıktı! Şeyma Subaşı’nın o halini arkadaşı ifşaladı

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan Şeyma Subaşı, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Ünlü fenomenin sosyal medyada paylaşılan makyajsız fotoğrafı dikkatleri üzerine çekti. Yaptıklarıyla her zaman adından söz ettiren Şeyma Subaşı’nın makyajsız fotoğrafını arkadaşı sosyal medya üzerinden paylaştı.

YAKIN ARKADAŞI TARAFINDAN İFŞALANDI

Son zamanlarda Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrılan ve daha sonra Hakan Sabancı ile yeni aşka yelken açan Şeyma Subaşı, olay olmaya devam ediyor. Snob Magazin'in yaptığı özel haberine göre Mert Vidinli, arkadaşı Şeyma Subaşı'nın makyajsız halini paylaştı. Fotoğraflarda Şeyma Subaşının sıfır makyaj olması gündeme oturdu.

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