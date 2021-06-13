Şeyma Subaşı'nın sevgilisi dolandırıcı mı? Mısırlı gazeteciden şok açıklama "Milyarder falan olamaz"

Şeyma Subaşı'nın evlilik hazırlığında olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilgili ortaya atılan dolandırıcı iddiaları dallanıp budaklanarak konuşulmaya devam ediyor. Alsaloussi'nin son olarak milyarder olmadığını gündeme geldi. Mısırlı gazeteci Amer Fouad da konuya dahil oldu. Milyarder iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

"MISIR KAYNAKLARINDA ADI BİLE GEÇMİYOR"

Subaşı'nın evlilik hazırlığı yaptığı Mohammed Alsaloussi ile ilgili "milyarder değil, dolandırıcı" iddiası ortaya atıldı. Mısırlı gazeteci Amer Fouad Subaşı'nın sevgilisi hakkında, "Milyarder olduğu iddia edilen Mohammed Alsaloussi'nin Mısır kaynaklı haberlerde adı bile geçmiyor. Milyarder falan olamaz" yorumunda bulundu.

"ÜNLÜ TELEVİZYONCUNUN ESKİ KARISIYLA EVLENEN MISIRLI"

Fouad "Arap medyasındaki küçük haberler, Türk medyasının çevirisi niteliğinde. O da 'ünlü bir televizyoncunun eski karısıyla evlenen Mısırlı' şeklinde... Adam Mısır için bir bilinmeyen. Mısır'ın en zengin sekiz ailesinden birinin mensubu olduğu yalan! Tüm listeleri 2017 yılına kadar inceledim, adı bile geçmiyor. Zaten Mısır'ın zengin listesini iki büyük aile oluşturuyor. O da Medoo'nunki değil" dedi.

"ŞEYHİN OĞLU OLDUĞU DOĞRU DEĞİL"

Mısırlı gazeteci Amer Fouad, aile hakkında söylenenlere de değinerek "Mısır'da bir şeyhin oğlu olduğu yazılmış. Bu da yanlış. Mısır'da şeyh sadece din adamlarına deniyor. Araplar gibi Mısırlı zenginlere şeyh denmiyor. Babasının ismini de araştırdım ona dair de bir şey bulamadım. Ben yıllarca Mısır'da yaşamış bir gazeteci olarak bu kişinin ismini hiç duymadım. Amerika'da yaşadığı söyleniyor ama zengin bir Mısırlı nerede yaşarsa yaşasın mutlaka bilirdik. Fotoğraflardan zengin biri gibi duruyor ama milyarder falan olamaz. Arap dünyasındaki milyarderlerin sayısı belli, topu topu 20 kadar. Onların arasında da yok! Mısır'da adından söz edilen bir iş adamı da değil. Ben hiç duymadım"