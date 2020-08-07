Şeyma Subaşı uzun zamandır birlikte olduğu İtalyan sevgilisi Guido Senia ile ailesini tanıştırdı. Sevgilisi Guido Senia ile 3 ay evinde karantinada kalan Şeyma Subaşı, normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte 20 Haziran’da sevgilisini İtalya’ya uğurlamış, soluğu Ege kıyılarında almıştı.

Guido Senia ayrılığa daha fazla dayanamayıp Türkiye'ye geri döndü. Birlikte kısa bir tatil yapan ikili, ilk önce Şeyma Subaşı’nın anne ve babasını ziyaret etti. Sonrasında beraber İstanbul'a döndü.

"GUİDO AİLEYE GİRDİ"

İkilinin bu ziyareti takipçileri tarafından "Guido aileye girdi artık" olarak yorumlandı ve ikili arasında bir evlilik olabileceği dedikoduları konuşulmaya başlandı.