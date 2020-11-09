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Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi Mohammed Alsaloussi kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Şu sıralar Amerika'da bulunan Şeyma Subaşı'nın Mısırlı yatırımcı Mohammed Alsaloussi ile birlikte olduğu iddia edildi. Peki, Mohammed Alsaloussi kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Detaylar haberimizde...

Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi Mohammed Alsaloussi kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Karantina günlerinin ardından Amerika'ya uçan Şeyma Subaşı, Instagram hikayelerinden görüldüğü üzere her gün farklı bir partide arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye devam ediyor. İtalyan sevgilisi Guido Senna ile ayrılığının ardından ilk kez yeni sevgilisi hakkında dedikodular ortaya çıkan Subaşı'nın, Mısırlı yatırımcı Mohammed Alsaloussi ile birlikte olduğu iddia edildi. Gecce'nin haberine göre, Amerika'da Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi'nin birlikteliği öne sürüldü. Peki, Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi Mohammed Alsaloussi kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte detaylar...

MOHAMMED ALSALOUSSİ KİMDİR?

Mısırlı genç yatırımcı Mohammed Alsaloussi, Şeyma Subaşı ile birlikte olduğu dedikoduları üzerine merak konusu oldu. Mohammed Alsaloussi hakkında bilinen detaylar ise oldukça kısıtlı. Genç ismin yatırımcı, Mısırlı ve Amerika'da yaşadığı dışında herhangi bilgi bulunmuyor. 

Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi Mohammed Alsaloussi kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

SUBAŞI'NIN BİNDİĞİ FERRAİ YENİ BİR DEDİKODUYU ORTAYA ÇIKARTTI

Subaşı'nın partiye gitmeden önce yaptığı paylaşımlar ise olay yarattı. Ferrari marka bir otomobilin sağ koltuğuna oturan Şeyma Subaşı'nın çektiği görüntüler yeni bir dedikodunun fitilini ateşledi.

Gecce'nin haberine göre, Subaşı'nın bindiği Ferrari'nin Mohammed Alsaloussi adında Mısırlı genç bir yatırımcıya ait olduğu öğrenildi. Sosyal medyada "Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi Mohammed Alsaloussi mi?" soruları sorulmaya başladı. Bu iddianın bir dedikodudan mı ibaret olduğu yada gerçek bir aşk mı olduğu ise merak konusu. 



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