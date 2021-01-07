Geçtiğimiz aylarda DJ sevgilisi İtalyan DJ Guido Senia ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra bir çok isimle anılmıştı.

Uzun süredir Miami'de olan ve bir çok partiye katılan Şeyma Subaşı'nın adı bir çok isimle anılırken, yeni sevgilisi ile ilk karesini geçtiğimiz günlerde paylaştı