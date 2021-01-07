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Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisiyle ilgili şok iddia!

Geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisi ile ilk kez fotoğraflarını paylaşan Şeyma Subaşı'nın yeni aşkının Mohammed Al Saloussi olduğu iddia edilirken ilginç bir detay da dikkatlerden kaçmadı.

Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisiyle ilgili şok iddia!

Geçtiğimiz aylarda DJ sevgilisi İtalyan DJ Guido Senia ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra bir çok isimle anılmıştı. 

Uzun süredir Miami'de olan ve bir çok partiye katılan Şeyma Subaşı'nın adı bir çok isimle anılırken, yeni sevgilisi ile ilk karesini geçtiğimiz günlerde paylaştı

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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