Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisiyle yaptığı ateşli dansı sosyal medyada çok konuşuldu!

Guido Senia ile uzun süreli bir birlikteliğin ardından yolarını ayırıp şimdilerde herkesten sakladığı gizemli sevgilisiyle paylaşımlar yapan Şeyma Subaşı'nın sosyal medya hesabından attığı son video sosyal medyayı salladı. Yeni sevgilisi ile yaptığı dansı takipçileriyle paylaşan Subaşı'ya çokça beğeni geldi.