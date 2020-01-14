Şeyma Subaşı'nın zayıflığı takipçilerini korkuttu

Yaptığı her açıklama ve paylaşımı gündem olan Şeyma Subaşı Instagram hesabından mayolu pozlarını paylaştı. Phuket Adası'nda tatil yapan Subaşı'nın son hali ise takipçilerini hem rahatsız etti hem de korkuttu.

"GÜÇLÜ OL, KADIN OL "

Zamanının büyük bir kısmını yurt dışında geçiren Şeyma Subaşı, Phuket Adası'nda deniz ve güneşin tadını çıkarıyor. Her anını sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı, son olarak siyah mayolu pozlarını paylaştı.

Subaşı, fotoğraflarına da "Tam olarak olmak istediğiniz kişi olun. Kendini ve hayallerini ayakta tutan kadın ol. Kendisiyle gurur duyan ve kendisiyle gurur duyan kadın ol. Güçlü ve savunmasız, vahşi ve özgür olan kadın olun" notunu yazdı.

SON GÖRÜNTÜSÜ KORKUTTU

Tatilde bile sağlıklı beslenmeyi ve spor yapmayı ihmal etmeyen Şeyma Subaşı, kusursuz fiziğiyle de adından söz ettiriyor. Subaşı'nın son paylaşımındaki aşırı zayıf halleri ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları, Subaşı'nın son hali için "Çok kurudun" ve "Aşırı zayıfladın" gibi yorumlar yaptı.

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