Seksenler 9. bölüm full, tek parça izle | Seksenler son bölüm izleŞeyma Subaşı'ya ablasından darbe! Acun Ilıcalı'nın, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve Kübra Açıl'lı paylaşımıyla her şey ortaya çıktı!Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Leyla ile Mecnun Exxen'de ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlıyor?Sinema, tiyatro ve konserler PCR testi zorunlu mu? PCR testi ücretli mi?Son dakika | Bakan Koca milyonları rahatlatan açıklamayı yaptı: Kapanma düşünmüyoruzHow I Met Your Father'dan heyecanlandıran ilk kare geldi! Bütün oyuncular bir arada!PCR testi kandan mı yapılıyor? PCR testi nasıl yapılır?
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  3. Şeyma Subaşı'ya ablasından darbe! Acun Ilıcalı'nın, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve Kübra Açıl'lı paylaşımıyla her şey ortaya çıktı!

Şeyma Subaşı'ya ablasından darbe! Acun Ilıcalı'nın, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve Kübra Açıl'lı paylaşımıyla her şey ortaya çıktı!

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve boşandığı eşi Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl'ın bulunması görenlerin şaşkına uğramasına neden oldu.

Şeyma Subaşı'ya ablasından darbe! Acun Ilıcalı'nın, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve Kübra Açıl'lı paylaşımıyla her şey ortaya çıktı!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, kızı Melisa'nın annesi olan boşandığı eşi Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl ile dostluğu dikkat çekiyor. Şeyma Subaşı'dan boşanmasının ardından kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunlaya ile aşk yaşamaya başlayan ve aşkını ilan ettikten sonra görüntülenmekten kaçmayan  Acun Ilıcalı yaptığı paylaşımla herkesin şaşırmasına neden oldu.

Şeyma Subaşı'ya ablasından darbe! Acun Ilıcalı'nın, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve Kübra Açıl'lı paylaşımıyla her şey ortaya çıktı!

Geçtiğimiz günlerde kardeşi Şeyma Subaşı ile tatil yapan Kübra Açıl bu kez de Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın yanında görüldü. Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşımda  genç sevgilisi ve Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl ile olan tatil pozlarını sosyal medyada gündem oldu.

Ayrıca Ilıcalı geçtiğimiz günlerde de sevgilisiyle birlikte Açıl'ın kızının doğum gününe katılmıştı.

Şeyma Subaşı'ya ablasından darbe! Acun Ilıcalı'nın, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve Kübra Açıl'lı paylaşımıyla her şey ortaya çıktı!

"AŞKA GELDİ"

Ilıcalı ardından sevgilisi Ayça Çağla Altunlaya'yı tek başına çekerek Instagram hikaye kısmından paylaştı. Ilıcalı'nın bu paylaşımı takipçileri tarafından "Aşka geldi" yorumlarını aldı. 

Şeyma Subaşı'ya ablasından darbe! Acun Ilıcalı'nın, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve Kübra Açıl'lı paylaşımıyla her şey ortaya çıktı!

HAMİLELİK İDDİASI

Öte yandan son zamanlarda Ayça Çağla Altunkaya'nın hamile olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Spor salonundaki görüntüleri basına yansıyan Altunkaya'nın karnındaki şişlik hamile olduğu söylentilerinin yayılmasına sebep olmuştu. Ancak çiftten herhangi bir açıklama gelmedi.

Şeyma Subaşı'ya ablasından darbe! Acun Ilıcalı'nın, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve Kübra Açıl'lı paylaşımıyla her şey ortaya çıktı!

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