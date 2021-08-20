Şeyma Subaşı'ya ablasından darbe! Acun Ilıcalı'nın, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve Kübra Açıl'lı paylaşımıyla her şey ortaya çıktı!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, kızı Melisa'nın annesi olan boşandığı eşi Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl ile dostluğu dikkat çekiyor. Şeyma Subaşı'dan boşanmasının ardından kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunlaya ile aşk yaşamaya başlayan ve aşkını ilan ettikten sonra görüntülenmekten kaçmayan Acun Ilıcalı yaptığı paylaşımla herkesin şaşırmasına neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde kardeşi Şeyma Subaşı ile tatil yapan Kübra Açıl bu kez de Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın yanında görüldü. Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşımda genç sevgilisi ve Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl ile olan tatil pozlarını sosyal medyada gündem oldu.

Ayrıca Ilıcalı geçtiğimiz günlerde de sevgilisiyle birlikte Açıl'ın kızının doğum gününe katılmıştı.

"AŞKA GELDİ"

Ilıcalı ardından sevgilisi Ayça Çağla Altunlaya'yı tek başına çekerek Instagram hikaye kısmından paylaştı. Ilıcalı'nın bu paylaşımı takipçileri tarafından "Aşka geldi" yorumlarını aldı.

HAMİLELİK İDDİASI

Öte yandan son zamanlarda Ayça Çağla Altunkaya'nın hamile olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Spor salonundaki görüntüleri basına yansıyan Altunkaya'nın karnındaki şişlik hamile olduğu söylentilerinin yayılmasına sebep olmuştu. Ancak çiftten herhangi bir açıklama gelmedi.