Şeyma'yı 'Uygunsuz videosunu görünce öldürdüm' demişti! Babaya verilen cezanın gerekçeli karar açıklandı Ankara’nın Çubuk ilçesinde 17 yaşındaki kızı Şeyma Yıldız'ı internette uygunsuz videoları olduğu gerekçesiyle katleden baba Harun Yıldız'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararında ''Videodaki şahıs ölen Şeyma Yıldız olsa bile bu durum sanığa yönelen haksız bir eylem oluşturmamıştır” denildi.

1 10 Ankara'nın Çubuk ilçesinde 6 Şubat'ta işlenen akıl almaz cinayette babası Harun Yıldız, Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki kızı Şeyma Yıldız'ı internette uygunsuz videoları olduğu gerekçesiyle iki el ateş edilerek öldürmüştü.