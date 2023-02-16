Seymour Funger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seymour Funger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seymour Funger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seymour Funger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seymour Funger 18 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seymour Funger Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini me(h)rsport GmbH & Co. KG yapmaktadır. Seymour Funger, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hallescher FC futbol takımında oynamaktadır. Hallescher FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Seymour Funger'nin Hallescher FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Seymour Funger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seymour Funger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seymour Funger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seymour Funger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Leverkusen Alt.

1 Temmuz 2017 yılında Leverkusen U17

1 Temmuz 2019 yılında Leverkusen U19

1 Temmuz 2021 yılında Fortuna Köln

1 Temmuz 2022 yılında Hallescher FC

Seymour Funger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seymour Funger şuan Hallescher FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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