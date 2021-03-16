Seyşeller'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Seyşeller'in Bayrağı Nasıldır?
Seyşeller'in Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Seyşeller'in resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Seyşeller hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Seyşeller ya da resmî adıyla Seyşeller Cumhuriyeti, Afrika kıtasına bağlı ada ülkesidir. Seyşeller, Hint Okyanusu'ndaki 115'ten fazla ada üzerinde kurulu bir ülke olup, Afrika ana kıtasının doğusunda, Madagaskar'ın ise kuzeydoğusunda yer almaktadır.
Seyşeller'in Başkenti?
“Victoria” şehri Seyşeller'in başkentidir.
Seyşeller'in Para Birimi Nedir?
“Seyşeller Rupisi” Seyşeller'in para birimidir.
Seyşeller'in Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Seyşeller'in telefon alan kodu : + 248
Seyşeller'in Türkçe Ülke Telaffuzu
Seyşeller
Seyşeller'in Türkçe Başkent Telaffuzu
Victoria
Seyşeller'in İngilizce Ülke Telaffuzu
Seychelles
Seyşeller'in İngilizce Başkent Telaffuzu
Victoria
Seyşeller'in Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Victoria - Port Victoria
Seyşeller'in Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Sesel - Seychelles
Seyşeller'in Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Seychellois Creole -Fransızca-İngilizce