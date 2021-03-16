Seyşeller'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Seyşeller'in Bayrağı Nasıldır?

Seyşeller ya da resmî adıyla Seyşeller Cumhuriyeti, Afrika kıtasına bağlı ada ülkesidir. Seyşeller, Hint Okyanusu'ndaki 115'ten fazla ada üzerinde kurulu bir ülke olup, Afrika ana kıtasının doğusunda, Madagaskar'ın ise kuzeydoğusunda yer almaktadır.

Seyşeller'in Başkenti?

“Victoria” şehri Seyşeller'in başkentidir.

Seyşeller'in Para Birimi Nedir?

“Seyşeller Rupisi” Seyşeller'in para birimidir.

Seyşeller'in Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Seyşeller'in telefon alan kodu : + 248

Seyşeller'in Türkçe Ülke Telaffuzu

Seyşeller

Seyşeller'in Türkçe Başkent Telaffuzu

Victoria

Seyşeller'in İngilizce Ülke Telaffuzu

Seychelles

Seyşeller'in İngilizce Başkent Telaffuzu

Victoria

Seyşeller'in Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Victoria - Port Victoria

Seyşeller'in Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Sesel - Seychelles

Seyşeller'in Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Seychellois Creole -Fransızca-İngilizce

Seyşeller'in Bayrağı Nasıldır?