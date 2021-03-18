Seyşeller'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Seyşeller'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Seyşeller ya da resmî adıyla Seyşeller Cumhuriyeti, Afrika kıtasına bağlı ada ülkesidir. Seyşeller, Hint Okyanusu'ndaki 115'ten fazla ada üzerinde kurulu bir ülke olup, Afrika ana kıtasının doğusunda, Madagaskar'ın ise kuzeydoğusunda yer almaktadır.

Seyşeller'in Nüfusu Kaç Kişidir?

Seyşeller 90945 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 202. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,000012 olduğu görülmektedir.

Seyşeller'in Müslüman Nüfus sayısı 1000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 1,1 olarak rakamlara yansımıştır.

Seyşeller'in Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Seyşeller'in yüz ölçümü 464 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Seyşeller'in Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0 km² Karasal Alan : 455 km²

Seyşeller'in Haritadaki Yeri / Konumu