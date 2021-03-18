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Seyşeller'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Seyşeller'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Seyşeller'in Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Seyşeller'in Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Seyşeller'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Seyşeller'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Seyşeller ya da resmî adıyla Seyşeller Cumhuriyeti, Afrika kıtasına bağlı ada ülkesidir. Seyşeller, Hint Okyanusu'ndaki 115'ten fazla ada üzerinde kurulu bir ülke olup, Afrika ana kıtasının doğusunda, Madagaskar'ın ise kuzeydoğusunda yer almaktadır.

Seyşeller'in Nüfusu Kaç Kişidir?

Seyşeller 90945 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 202. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,000012 olduğu görülmektedir.

Seyşeller'in Müslüman Nüfus sayısı 1000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 1,1 olarak rakamlara yansımıştır.

Seyşeller'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Seyşeller'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Seyşeller'in Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Seyşeller'in yüz ölçümü 464 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Seyşeller'in Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0  km²    Karasal Alan : 455 km²

Seyşeller'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Seyşeller'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Seyşeller'in Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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