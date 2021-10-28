"Şeytan çıkaracağım" diyerek öğrencisine istismarda bulunmuştu! O öğretmenin cezası belli oldu!

Olay, 8 Eylül 2019'da meydana geldi. İstanbul Tuzla'da bir öğrencisine özel olarak İngilizce dersi veren B.A.E. isimli bir öğretmen, öğrencisine Hristiyanlıkla ilgili çeşitli hikayeler anlattıktan sonra şeytan çıkarma bahanesiyle tacizde bulundu. 13 yaşındaki öğrencisi E.M.U.'nun gözlerini bağlayarak istismar eden sapık öğretmene 16 yıl ceza verildi.

GÖZLERİNİ BAĞLADI, İSTİSMAR ETTİ

Özel ders vermek için öğrencisinin evine giden İngilizce öğretmeni B.A.E. çocuğa 50 lira para vermek istediğini söyleyerek, "bu parayı sana papaz gönderdi" şeklinde ifadeler kullandı. Hristiyanlık ile ilgili hikayeler anlatan ve dualar okuyarak çocuğun içerisindeki şeytanı çıkaracağını ifade eden B.A.E., çocuğun gözlerini bezle bağladıktan sonra soyunmasını istedi. Dua ederek şeytan çıkaracağını söyleyen öğretmen çocuğa cinsel istismarda bulundu.

"BANA ÇOK KÖTÜ ŞEYLER YAPTI"

13 yaşındaki E.M.U., yaşadıklarını ertesi gün annesine anlattı. Ağlayarak yaşananları aktaran E.M.U “Dün gece çok kötü şeyler oldu. B.A.E., bana çok kötü şeyler yaptı” ifadeleriyle annesine yaşadıklarını aktardı.

Ailenin şikayeti üzerine tutuklanan öğretmen B.A.E. hakkında, “Eğitici, öğretici yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından çocuğun cinsel istismarı” suçundan 12 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı. Anadolu Ağır Ceza Mahkemesince görülen bu dava karara bağladı.

BERAATİNİ İSTEDİ

Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanığın atılı suçtan cezalandırılması yönünde talepte bulundu. Sanık avukatı, “Müvekkilimin suçu işlediğine dair delil bulunmamaktadır” diyerek sanığın beraatini ve tahliyesini istedi.

Alınan ifadeler ve savunmaların ardında son sözü sorulan sanık, “Ben kesinlikle böyle bir suçu işlemedim. Böyle bir eylemi gerçekleştirecek birisi değilim. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum” diye konuştu.

CEZADA İNDİRİM UYGULANMADI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık B.A.E.’nin 15 yaşını doldurmamış mağdura karşı işlediği ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan dolayı 16 yıl hapis cezasına çarptırıldığını ifade etti. Sanığın dava aşamalarındaki davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme, sanık lehine takdiri indirim sebepleri bulunmadığından dolayı cezasında indirim yapılmasına yer olmadığı hükmünde bulundu.

Sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde karar verildi.