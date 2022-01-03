Şeytana taptığı itham edilen Danla Bilic'in paylaşımı olay oldu! Kısa süre içinde sildi!

FOX TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan, Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programı 'Maske Kimsin Sen?' ilk bölümüyle birlikte tartışmalara konu oldu.

"E İZLEMESİNLER"

Sosyal medyayı ikiye ayıran yarışma programını severek izleyenlerin yanında satanizm ve paganizm propagandası olduğunu iddia edenler de vardı. Twitter'da gündem olan program hakkında yorum yapan bir kullanıcı, çocukları korkuttuğu gerekçesiyle Maske Kimsin Sen? isimli programı eleştirdiği tweet'ine Danla Bilic, "E izlemesinler. Nasılım? 11 saniye düşündüm bunu." şeklinde yanıt veren bir paylaşımda bulundu.

Bilic'in bu paylaşımını alıntılayan yazar Erkan Trükten ise Danla Bilic'i şeytana tapmakla itham ederek, "Danla denilen sosyal fenomen trolü maskeli balosuna sahip çıkarken, efendilerine şeytancıların kutsalı "11" ile selam çakmayı unutmuyor. Ritüele katılıyor. 666 saniye düşünemeyeceğine göre." sözlerini ekledi.

Bunun üzerine Danla Bilic instagram storysinden esprili bir paylaşım yaptı. Paylaşımlarını kısa süre sonra sildi.