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  3. Şeytanın bile aklına gelmezdi! Uyuyan karısını kobra yılanı ile öldürdü

Şeytanın bile aklına gelmezdi! Uyuyan karısını kobra yılanı ile öldürdü

Hindistan Kollam'da eşinin kobra yılanıyla öldüren Sooraj Kumar iki kez müebbet hapis cezasına çaptırıldı.

Şeytanın bile aklına gelmezdi! Uyuyan karısını kobra yılanı ile öldürdü

İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre olay Kerala'nın güneyindeki Kollam'da meydana geldi. Ailesinin servetini kontrol altına almak isteyen Sooraj Kumar isimli adam, eşi Uthra'yı öldürmek için akıl almaz bir yönteme başvurdu. Kumar son derece zehirli olan bir Russell engerek yılanını(kobra)  25 yaşındaki karısı Uthra'ın üzerine uyurken fırlattı. Yılanın soktuğu genç kadın hayatını kaybederken Sooraj geçen yıl tutuklandıktan sonra çifte müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Şeytanın bile aklına gelmezdi! Uyuyan karısını kobra yılanı ile öldürdü

YILANI SİLAH OLARAK KULLANDI

Hindistan'da ilk kez bir kişinin yılanı silah olarak kullanarak cinayetten mahkum edildiğine inanılırken  Sooraj suçsuz olduğunu iddia etti.

YILAN VİDEOLARI İZLİYORDU

Polis ekipleri telefon kayıtlarını inceledikleri Sooraj'ın  geçen yıl Mart ayında öldürülmeden önce yılan işleyicileriyle temas halinde olduğunu ve internette yılan videoları izlediğini belirledi. 

Şeytanın bile aklına gelmezdi! Uyuyan karısını kobra yılanı ile öldürdü

SAVCI ÖLÜM CEZASI İSTEDİ

Şahıs hakkında ölüm cezası talep eden savcı, "Sanığın yatalak olan karısı Uthra'yı öldürmeye yönelik infaz şekli ve şeytani planı, davayı (vakayı) nadir kategorisine sokuyor" dedi.

 

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