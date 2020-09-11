ŞEYTANIN MÜTERCİMLERİ

Gündemin çok hızla değiştiği bu güzel memlekette, bir kaç gün önce İmam Hatip Lisesi

mensuplarını hedef alarak tahkir eden bir adamın sözleri, bu sözlerden nasibini almış bir İmam-

Hatipli olarak bize de cevap hakkı verdiği için bu yazının gerekçesi olmuştur.

Bilindiği gibi, hidayet ve dalâlet kavgası ilk insan Hz. Adem'in Şeytana karşı verdiği mücadele ile

başlamıştır. İnsanın dünya imtihanı da zaten bu mücadele içinde gerçekleşir. Herkes kendisini

konumlandırdığı cepheden muarızlarına karşı üstünlük sağlama çabası içindedir.

Kuran'ı Kerim'de Şeytan, Müslümanlar açısından "açık düşman", "en büyük düşman" gibi

ifadelerle anlatılır. Tabii Şeytanın sadece mücerred bir varlık olmadığı açıktır. Zira şeytanın

tercümanlığını yapan binlerce müşahhas mütercim bizzat yanı başımızdadır, bizimle iç içedir.

"İmam-Hatip mezunları ahlaksız, sapık ve sahtekardır." cümlesi gayr-i ihtiyari olarak söylenmiş

öylesine bir cümle değildir. Tam aksine bilerek, seçilerek ve üzerine basa basa söylenmiş,

maksadı, hedefi ve anlamı çok açık bir tahkir ve iftiradır. Bu tahkir ve tahrik sebebiyle ortaya çıkan

toplumsal infiali karşılamak için "yarım ağızla özür dilemek" hiçbir şekilde bu aşağılık iftirayı

hafifletmemiştir.

Bu toprakların mayasını oluşturan ne kadar manevi dinamik varsa, her birini tahrip etmek üzere tek

tek hedefe konulması bizi yanıltmamalıdır. Yakın tarihi kısaca hatırlamak gerekirse;

Minarelerden okunan ezanlardan rahatsız olmak sadece ezan meselesi değildir, bir İslam

düşmanlığıdır.

Cami-okul karşılaştırması yaparak camilerin çokluğundan dem vurmak adete cami meselesi

değildir, bir İslam düşmanlığıdır.

Yıllarca kadınların başörtüsü üzerinden yapılmış olan tartışmalar sadece başörtüsü meselesi

değildir, bir İslam düşmanlığıdır.

Kurban Bayramını hayvan katliamı olarak nitelendirmek sadece hayvan hakkı meselesi

değildir, bir İslam düşmanlığıdır.

Daha nice örneklerin en sonuncusu olan İmam-Hatipleri tahkir eden düşünce de netice

itibariyle sadece bir İmam-Hatip meselesi değildir, açık bir İslam düşmanlığı olarak karşımıza

çıkmıştır.

Hz. Adem'i kendisine düşman olarak gören Şeytanın, galip gelmek için başvurduğu en aşağılık

yöntemler, kılıf değiştirerek bugüne kadar gelmiştir ve tabii ki şeytanın mütercimleri tarafından

kıyamete kadar sürdürülecektir.

Zaman zaman Batı dünyasının müslümanlara karşı olan düşmanlığından bahsedilir. Bu bir

vâkıadır, ancak hiç bir harici düşman, aynı havayı teneffüs ettiğimiz bu coğrafyada iç içe

yaşadığımız "koyun postundaki kurt" gibi davranan şeytanın mütercimlerinden daha tehlikeli

değildir.

Asıl mesele, Müslüman toplumun içerdeki düşmanın söz ve fiillerinin şuur altındaki maksatlarını

doğru analiz ederek, bu muarızlara karşı teyakkuz ve dikkatle cevap vermeyi öğrenmesidir. İşte o

zaman şeytanın tercümanlığını yapanların artık bu topraklarda hiçbir değerinin ve hükmünün

olmayacağı yeni bir dönem başlayacaktır.

Selam ve dua ile...