Seyyahların İzinde Aliağa ve Çevresi 17-20. Yüzyıl" kitaplıklardaki yerini alıyor

Aliağa Kent Kitaplığının 8'inci yayını, "Seyyahların İzinde Aliağa ve Çevresi 17-20. Yüzyıl" kitaplıklardaki yerini almaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü seyyahların seyahatnamelerinden derlenerek hazırlanan eserin yazarı İlhan Pınar, Aliağa Belediyesi'nin destekleriyle bir yıllık çalışmalar sonucunda ortaya çıkan kitabın, İzmir'in kuzeyi için hem kaynak hem de bilgi üretimine katkı sağlayacak çok değerli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Basımı tamamlanan ve dağıtımına şubat ayında başlanacak olan "Seyyahların İzinde Aliağa ve Çevresi 17-20. Yüzyıl" kitabı, özellikle tarihseverler tarafından heyecanla bekleniyor. 17. yüzyıldan başlayarak günümüze kadar Aliağa'yı ziyaret etmiş Türklerin ünlü seyyahı Evliya Çelebi'den, İngiliz, Rus, Fransız, İskoç, Avusturya ve Alman dünyaca ünlü birçok seyyahın Aliağa'ya dair seyahatnamelerini konu alan kitap, Aliağa ve çevresiyle ilgili birçok bilinmeyeni gün ışığına çıkarıyor.

Seyyahlar, seyahatnameler, haritacılık gibi alanlarda Türkiye çapında uzmanlığı ile bilinen araştırmacı-yazar İlhan Pınar'ın 1 yıllık çabaları sonunda ortaya çıkan eser 247 sayfadan oluşuyor.

"Aliağa'yı bir de seyyahların gözünden inceledik"

Eserde, özellikle 19. yüzyılda, kısmen daha öncesinde de Aliağa ve yakın çevresiyle ilgili üretilmiş bilgileri bir araya getirdiklerini belirten yazar İlhan Pınar, "Aliağa ile ilgi yabancı dilde yayınlanmış hemen hemen bütün bilgileri bu kitapta derleyip toparladık. Aliağa'yı bir de seyyahların gözünden inceledik. Aliağa Belediyesi'nin kültür yayınları kapsamında hazırlanan bu değerli eseri Aliağalılara ve Aliağa ile ilgilenen insanların beğenisine sunmuş olduk. Bu kitabı hazırlarken çok büyük bir keyif aldım" dedi.

Aliağa Belediyesi'nin kültür çalışmalarının son derece etkileyici bir şeklide ilerlediğini ifade eden Pınar, "Bu çalışmalar özellikle beni çok etkiliyor ve mutlu diyor; çünkü İzmir'de diğer belediyeler arasında bu tür kültür çalışmalarını pek göremiyoruz. Aliağa Belediyesi'nin kültür alanındaki ısrarlı çalışmalarını ve çabalarını takdire şayan buluyorum. Anı Evi ve Kent Belleği Müzesi'nin yapımını dört gözle bekliyorum. İnşallah onu da görme fırsatımız olur; ayrıca Aliağa'da kültür çalışmalarının özverili bir şekilde ilerlemesine büyük destek veren Aliağa Belediye Başkanı Sayın Serkan Acar olmak üzere kitabın hazırlanmasında emeği olan tüm belediye personeline de çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Aliağa Belediyesi, bugüne kadar "Aliağa Kent Kitaplığı" adı altında yayınladığı; 120 sayfalık "Aliağa'nın Antik Kentleri", 432 sayfalık "Aliağa Çevresi ile Birlikte, Güzelhisar", 320 sayfalık "Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Belgeler ve Yeni Araştırmalar, 1.Cilt", 600 sayfalık "İlk Çağ'dan 21. Yüzyıla Aliağa Tarihi", 400 sayfalık "Arkeoloji, Tarih, Coğrafya, Turizm ve Kültürüyle Geçmişten Günümüze 1.Aliağa Sempozyumu", 446 sayfalık "Myrina ve Gryneion, Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Son Araştırmalar ve Disiplinler Arası Çalışmalar, 2.Cilt", 215 sayfalık "Tapu Tahrir Defterlerine Göre 16. Yüzyılda Güzelhisar" kitaplarından sonra şubat ayı içinde dağıtılacak olan 247 sayfalık "Seyyahların İzinde Aliağa ve Çevresi 17-20. Yüzyıl" ile toplam 2 Bin 780 sayfalık dev bir arşive sahip oldu.

Kaynak: İHA