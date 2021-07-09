Kamuda çalışan işçilere yapılması beklenen "Seyyanen Zamı" ödemelerinin ne zaman yapılacağı, hangi tarihler arasında gerçekleşeceği merak edilirken öte yandan kamu işçilerine yapılmsı beklenen Seyyanen zammının ne olduğu, kimlere yatırılacağı merak konusu oldu. Bu sebeple vatandaş "Seyyanen zam nedir, ne demek? Seyyanen zam kimler alabilir? Seyyanen zam ne kadar olacak? " sorularına yanıt aramaya başladı.

SEYYANEN ZAM NEDİR, NE DEMEK?

Eşit miktar anlamına gelen Seyyanen kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Son zamanlarda çok kullanılan bu kelime eşit zam anlamına da gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alırken seyyanen zamda çalışanlar eşit miktarda zam alıyorlar. Örneğin seyyanen zamda belirlenen zam oranı 100 TL ise, her çalışanın maaşına belirtilen miktar kadar eşit bir şekilde zam yapılır.

SEYYANEN ZAM KİMLER ALABİLİR?

Seyyanen zammından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçiler yararlanmaktadır. Dolayısıyla bahsi geçen ve merak edilen bu zam kamu kurum ve kuruluşlarında görev alan işçiler için uygulanacak.

SEYYANEN ZAM NE KADAR OLACAK?

Hükümetin, kamu işçilerine yaptığı zam teklifi belli oldu. Bakanlık, 700 bin kamu işçisi için zam teklifini sendikalara sundu. Maaşı 3 bin 577 TL ile 3 bin 750 TL arasında olanlara seyyanen 100 TL, 3 bin 750 lira ile 4 bin lira arasında ücret alanlara 60 lira seyyanen zam önerildi.