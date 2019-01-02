Seyyar sandık başvuru tarihi belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler seçimlerine ilişkin seçim takvimini yayımladı.

Seçim takvimine göre hastalığı veya engeli nedeniyle yatağa bağımlı olanların, yataklarında oy kullanabilmelerine imkan tanıyan seyyar sandık uygulamasından faydalanabilmesi için 4-17 Ocak tarihlerinde İlçe Seçim Kurullarına veya iletilmek üzere mahalle muhtarlıklarına başvurmaları gerekiyor.

AK Parti İl Seçim İşleri Başkanı Av. Servet Rutci, yaptığı açıklamada ilk olarak 24 Haziran 2018 seçimlerinde uygulanan ve vatandaşın oldukça memnun kaldığı bu uygulamanın, yine il ve ilçe merkezlerinde gerçekleşeceğini vurguladı. 24 Haziran seçimlerinde Seyyar Sandıkta oy kullananların tekrar engeli veya hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı olduğuna dair rapor almasına gerek olmadığını, bu kişilerin eski raporlarıyla Seyyar Sandık Talep Formu doldurup muhtarlıklara teslim etmelerinin yeterli olduğunu ifade eden İl Seçim İşleri Başkanı Servet Rutci, vatandaşların bir yakını vasıtasıyla mutlaka 4-17 Ocak tarihlerinde muhtarlıklara başvurmaları gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: İHA