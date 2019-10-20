Seyyid Ahmed Arvasi Kültür Merkezi kapılarını açtı

Kültür Ocağı Vakfı (KOCAV) tarafından mütefekkir-yazar Seyyid Ahmed Arvasi'nin anısına yaptırılan kültür merkezi, düzenlenen törenle açıldı.

KOCAV, başta "Türk-İslam ülküsü" olmak üzere yazdığı eserlerle önemli izler bırakan mütefekkir-yazar Seyyid Ahmet Arvasi'nin anısını kültür merkezinde yaşatacak. Süleymaniye'de yapımı tamamlanan Seyyid Ahmed Arvasi Kültür Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi. Törene Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Şuay Alpay, Kültür Ocağı Vakfı Başkanı Ali Ürey, Seyyid Ahmed Arvasi'nin çocukları, vakıf üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan KOCAV Başkanı Ali Ürey, "Seyyid Ahmed Arvasi'nin bir fikri çizgisinde, iki dava adamlığında yatmaktadır. Fikri çizgisinde yatmaktadır, çünkü özellikle bizim gençliğin yaşadığı dönemde Pakistan'dan Mevdudi, Tunus'tan Gannuşi, Mısır'dan Hasan el Benna ve İran'dan Ali Şeriati'lerin rüzgarı eserken, hiçbirine eyvallah etmeden bir Türk nasıl Müslüman olur Seyyid Ahmed Arvasi bize onu göstermiştir. Onun için Seyyid Ahmed Arvasi bizler için çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

"İnandıklarını mangal gibi yürekle savunan bir başkasını görmedik desem yeridir"

Ürey, "O ısrarla, ısrarla, ısrarla Türk'ün zaferi, İslam'ın zaferi demiştir. İslam muzaffer olmak istiyorsa mutlaka Türk muzaffer olmalı demiştir. Tabii bunun yanında bir de dava adamlığı var. Arkadaşlar, biz hayatımız boyunca Seyyid Ahmed Arvasi gibi tevazu sahibi, davasına inanan ve inandığını yaşayan, yaşamakla da kalmayıp inandığını mangal gibi yürekle de savunan bir başkasını görmedik desem yeridir" şeklinde konuştu.

"İsmini ilk mülkümüz olan binaya veriyoruz"

Merhum Ahmed Arvasi'nin kapısının gençlere her daim açık olduğunu hatırlatan Ürey, "Biz onun için Seyyid Ahmed Arvasi'nin ismini ilk mülkümüz olan bu binaya veriyoruz. İnşallah Rabbim bu eserle bizlerin kendi rızasına uygun, bu millet üzerinden çok büyük hizmetler yapmamıza vesile kılar. Ne sizleri, ne bizleri, özellikle de bu büyük Türk milletini mahcup etmesin" dedi.

Seyyid Ahmed Arvasi'nin arkadaşı Yümni Sezen ise, "1964-1965 yılları Şubat'ında beraberliğimiz başladı, rahmetli oluncaya kadar devam etti. Çok yakın dostluğumuzun yanında elbette fikir beraberliğimiz de vardı. Ben şahsen çok istifade ettim, gençlerin onu okumasını isterim. Türk milliyetçiliğinin İslam ufkunun birlikte anıldığı şaheserlerdir. Onları mutlaka okumamız lazım" ifadelerini kullandı.

"Onun çizgisi çok bereketli olacaktır"

Seyyid Ahmed Arvasi'nin oğlu Murat Arvasi ise, "Allah razı olsun seven talebeleri, sohbetlerinden talebeleri başardılar, çok teşekkür ediyoruz. İnşallah onun çizgisinden devam edecektir. Onun çizgisi inşallah çok bereketli olacaktır, çok feyizli olacaktır ve de giderek kendisinin daha iyi anlaşılmasına sebep olacaktır. İnşallah çok hayırlara vesile olacağı kanaatindeyim. İnşallah onun dosdoğru yolundan, ben eminim onun dosdoğru yolda olduğundan. O yoldan inşallah sizde istifade edeceksiniz. İnşallah hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmalar sonrasında edilen duanın ardından protokol üyeleri Seyyid Ahmed Arvasi Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Tören, kurdele kesimi ile sona erdi.

Kaynak: İHA