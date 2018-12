Seyyid Ahmet Arvasi vefatının 30. yılında Tokat’ta anıldı

Türk-İslam ülküsünün mimarlarından mütefekkir ve yazar merhum Seyyid Ahmet Arvasi, vefatının 30. yılında Tokat'ta düzenlenen panelde yad edildi.

Tokat 26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Seyyid Ahmet Arvasi'yi Anıyoruz" panelini gazeteci Hüseyin Sarıkoç yönetti. Panele Prof. Dr. Hilmi Demir, Avukat Rahmi Er, Dr. Cezmi Bayram konuşmacı olarak katıldı. Tokat Belediyesi, Türkiye Gazetesi, Türk Ocakları, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası ile Fikirevim'in tertiplediği programda Arvasi'nin düşünceleri ve hayatı anlatıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç, 31 Ocak, yani bir hafta sonra yılın son günü Arvasi Hoca'nın 30. vefat yıl dönümü olacağını ifade ederek, "Gerek bu zamanlama, gerek Türkiye'nin içinde bulunduğu konjonktür itibariyle etkinliğin bugün burada yapılmış olması çok önemli ve değerlidir. Yaklaşık üç hafta önce Viyana'da sohbet ettiğim bir Türk rehber şu cümleyi kurdu; "Bugüne kadar 50'den fazla ülkede turist rehberliği yaptım. Arap'a dinini sorarlar, Acem'e dinini sorarlar. Fakat biri Türk'se asla ona dinini sormazlar. Çünkü bilirler ki Müslümandır." Şaşırdım. "Seyyid Ahmet Arvasi Hoca'yı bilir misiniz, eserlerini okudunuz mu?" diye sordum. İlk defa benden duymuştu bu ismi. Arvasi Hoca'yı bilmiyordu ama onun neredeyse yarım asır evvel yaptığı tespiti anlatıyordu farkında olmadan. Evet, Türk demek İslamiyet demekti. İslamiyet ama nasıl bir İslamiyet. Türklük ama nasıl bir Türklük. Bugün işte bunları konuşmak için bu salondayız" dedi.

"O çizgi giderek ülkücü gençlikle beraber çığ gibi büyüyecek"

Merhum Seyyid Ahmet Arvasi'nin oğlu Murat Arvasi ise, 30 yıl geçmesine rağmen Arvasi'ye ilginin bu kadar canlı olmasının sevindirici olduğunu ifade ederek, "Bu aslında kökünde Rabbimizin kendi yoluna hizmet edenlerin nasıl ölümsüzleştiğinin bir ispatıdır. İnşallah zaman geçtikçe çığ gibi bu ilgi artacak. Rahmetli pederin çizgisi inşallah Peygamberimizin ashabının çizgisidir. O çizgi giderek ülkücü gençlikle beraber çığ gibi büyüyecek ve bir ordu gibi inşallah tekrar Oğuz'un dünyaya adalet yayma kademden beri gelen o ülküsü devam edecektir" diye konuştu.

"Ben anlamak yönünü de çok önemsiyorum"

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Bizler böyle önemli değerlerimizi, büyüklerimizi, mütefekkirlerimizi, hocalarımızı her daim anmalı, bunun yanında da anlamalıyız. Ben anlamak yönünü de çok önemsiyorum. Kendisi ülkesini, vatanını seven, dinini, diyanetini seven, öğrenci yetiştirmeye çok önem vermiş bir insan. Onlarca kitabı var. İnsan odaklı, insan yetişmesi odaklı dersler veren bir insan. Ne mutlu böyle bir günde Tokatlı hemşehrilerimizle onu anlamak. Salonda oldukça genç kardeşlerimizin olması bizleri ziyadesi ile mutlu ediyor. İnanıyorum ki burada bu programdan sonra onun kitaplarına insanların daha vakıf olma adına okuyacaklar, o düşünce ekseninde inanıyorum ki kazanımlar elde edecekler. Daha iyi bireyleri hep beraberce oluştururuz kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

"Seyyid Ahmet Arvasi'yi rahmet ve minnetle anıyor, eserlerini okumaya ve de yaşatmaya devam ediyorum"

Türk Ocakları Tokat Şube Başkanı Yasin Bedrettin Karan ise Seyyid Ahmet Arvasi'nin 1980 darbesinde zindanları "Medresiye Yusufiye" diye adlandırdığını ifade ederek, "Büyük mütefekkir Arvasi, bugünkü gençlik ve aydınlarımız tarafından tam ve kamil manada maalesef yeterince bilinmemekte, okunmamakta ve hatırlanmaktadır. Türk gençliğine milliyetçi ülkücü Alperen bir gençlik haline getirmek için ömrünü adayan Türk İslam ülküsünün yılmaz savunucusu, büyük mütefekkir, dava adamı Seyyid Ahmet Arvasi'yi rahmet ve minnetle anıyor, eserlerini okumaya ve de yaşatmaya devam ediyorum. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından konuşmacılar panele katılanlara Seyyid Ahmet Arvasi'nin hayatı ve ortaya koyduğu eserleri anlattı. Programda Seyyid Ahmet Arvasi'nin adının bir üniversiteye verilmesi gündeme getirildi. Panelin sonunda Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, konuşmacılara ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç'a günün anısına plaket takdim etti.

Kaynak: İHA