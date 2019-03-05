Seyyit Ahmet Arvasi’yi anma programı

Van'ın yetiştirmiş olduğu önemli isimlerden biri olan Seyyid Ahmet Arvasi, vefatının 30. yıldönümünde yapılacak programla anılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Van Valiliği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van İl Müftülüğü ve Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından Seyyid Ahmet Arvasi'nin vefatının 30. yıldönümü nedeniyle bir program organize edildi. Yapılacak anma programına konuşmacı olarak katılacak Efendi Barutcu, Dr. Semih Uşaklıoğlu ve Habib Arvas onuruna Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas, Van Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, Van Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, İlkbank Van Bölge Müdürü Ayhan Kayatürk ile bazı kurum amirleri, YYÜ'den öğretim üyeleri ile Arvas ailesi fertlerinin katılımıyla bir yemek verildi. Yemekte Arvas ailesinin Van'daki büyükleri adına bir konuşma yapan Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas, merhum Seyyid Ahmet Arvasi'nin Vanlı olduğunu belirterek, "Seyyid Ahmet Arvasi, Arvasi ailesine mensuptur. İlk dedesinin Osmanlı Cihan Devletinin kuruluş yıldönümünde 6 ay Bursa'da Orhan Gazi'nin misafiri olarak kaldığını ve devletin kuruluş yıldönümünde birçok olaya şahitlik yaptığına dair elimizde kayıtlar mevcuttur. İlk dedesinden son nesline kadar bu aile; sahi İslam'ın insanlara ulaştırılması, devletin ve milleten geleceği için çaba sarf ettikleri, gerekirse cihada katıldıkları, ilim irfan yolunda birçok mümtaz şahsiyetler yetiştirdikleri kayıtlarımızda mevcuttur. Ahmet Arvasi Vanlıdır. Van'ın Arvasi'lerinden Doğubayazıt kolundandır. Devletimizin yetkililerinin, aydınlarının bu konuya ilgi duymaları, el uzatmaları ve toplum tarafından tanınması için çaba sarf etmeleri; devlet, millet, ülke ve bölge için çok önemli bir değer olduğunu düşünüyoruz. Gün geçtikçe Ahmet Arvasi Beyin fikirleri ve güzellikleri gençlerimiz tarafından da anlaşılacaktır inşallah" dedi.

Seyyid Ahmet Arvasi'nin zaman zaman Van'a geldiğini ve öğrencilik dönemlerinde kendisini ziyarete gittiklerini dile getiren Müftü Arvas, "Ziyaretlerde "Türk-İslam ülküsünü neden savunuyorsunuz?" gibi sorular sorulurdu. Seyyid Ahmet Arvasi ise bu konuda aynen şunu söylerdi, "Ben eğer Afrika'nın ıssız bir çölünde de dünyaya gelmiş olsaydım, bu millete hizmet etmekten şeref duyardım" derdi" ifadelerini kullandı.

Bugün Van Devlet Tiyatrosu ile Yüzüncü Yıl Üniversitesinde iki oturum halinde yapılacak Seyyid Ahmet Arvasi'yi anma programında; Habib Arvas "Seyyid Ahmet Arvasi'nin hayatı, ehl-sünnet'i müdafaası, sosyolojik açıdan milliyetçilik anlayışı', Dr. Semih Uşaklıoğlu "Arvasi Hocanın insana bakışı" ve Efendi Barutcu ise "Seyyid Ahmet Arvasi'nin şahsiyeti, fikirleri, bazı hatıraları, Türk gençliğine seslenişi" konularında konuşmalar yapacaklar.

Kaynak: İHA