2021 Kapadokya Üni. Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 2038518792021 İstanbul Arel Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2023110612021 Hatay Mustafa Kemal Üni. Biyosistem Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1077104332021 Bezm-İ Âlem Vakıf Üni. Odyoloji (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2009103362021 Artvin Çoruh Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1013100312021 Doğu Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 3001903112021 Kırgızistan-Türkiye Manas Üni. Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 4052100262021 Kapadokya Üni. Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 203851850Ülkemizin toplumsal bağışıklık oranı açıklandı: Yaklaşık 15 milyon kişi ile yüzde 25'e yaklaştı!2021 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Tarla Bitkileri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108710306
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Seza isminin anlamı nedir, Seza ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Seza isminin anlamı nedir, Seza ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Seza isminin anlamı; münasip, yaraşır, uygun demektir. Bu içeriğimizde Seza isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Seza isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Seza isminin anlamı nedir, Seza ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Seza isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Seza ismi ne demek, Seza ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Seza isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Seza İsminin anlamı nedir? TDK Seza anlamı:

TDK'da Seza ismi uygun, yaraşır, bir şeye değer anlamlarında bulunmaktadır.

Seza İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da Seza ismi geçmemektedir.

anlamı nedir?

Seza isminin kökeni:

Seza ismi Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Seza ismini 838 kişi kullanmaktadır.

Seza isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

nedir

Seza isminin rengi:

Camgöbeği

Seza ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

kız bebek isim anlamları

Seza isminin Harf Analizi Nedir ?

Seza ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

E : İletişim, duygusal karışık

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

A : Öncü, lider, mantıklı

Seza isminin Numerolojisi Kaçtır?

Seza ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S : 22

E : 6

Z : 29

A : 1

= 58 Seza İsminin Numeroloji Toplamı 58’dir.

Seza ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Seza isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

erkek bebek isim anlamları

Seza isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

S: 1   E: 5   Z: 8   A: 1 = 15

1 5 = 6 Kader sayısıdır

Seza isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri! En çok tercih edilen isimler 20202020'nin En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri açıklandı!

2021 Erkek bebek isimleri! En Trend Havalı Erkek İsimleri2021 En güzel anlamlı ERKEK bebek isim önerileri! Birbirinden farklı yüzlerce isim

Kız isimleri ve anlamları 2021 - En Trend, Güncel havalı kız isimleri2021 En güzel, anlamlı Kız bebek isim önerileri! 

 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT