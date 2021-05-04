Seza isminin anlamı nedir, Seza ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Seza isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Seza ismi ne demek, Seza ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Seza isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Seza İsminin anlamı nedir? TDK Seza anlamı:

TDK'da Seza ismi uygun, yaraşır, bir şeye değer anlamlarında bulunmaktadır.

Seza İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da Seza ismi geçmemektedir.

Seza isminin kökeni:

Seza ismi Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Seza ismini 838 kişi kullanmaktadır.

Seza isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Seza isminin rengi:

Camgöbeği

Seza ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

Seza isminin Harf Analizi Nedir ?

Seza ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

E : İletişim, duygusal karışık

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

A : Öncü, lider, mantıklı

Seza isminin Numerolojisi Kaçtır?

Seza ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S : 22

E : 6

Z : 29

A : 1

= 58 – Seza İsminin Numeroloji Toplamı 58’dir.

Seza ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Seza isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Seza isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

S: 1 E: 5 Z: 8 A: 1 = 15

1 + 5 = 6 Kader sayısıdır

Seza isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

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