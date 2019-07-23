Sezai Aydın Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?
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SEZAİ AYDIN KİMDİR?
Doğum tarihi : 07.Şubat.1952
Sezai Aydın kaç yaşında :
Kilo & Boy :
Burcu : Kova
Meslek : Ses Sanatçısı, Dizi Oyuncusu, Sinema Oyuncusu
Sezai Aydın doğum yeri : Ankara
SEZAİ AYDIN BİYOGRAFİSİ
Sezai Aydın Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı.
Sezai Aydın ;7 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunu olan Sezai Aydın, Şehir Tiyatroları sanatçısı olup, bugüne kadar birçok oyunda görev yapmıştır. Bir dönem Keçiören Belediyesi'nde "Cumartesi cumartesi" adlı bir çocuk eğlence programını yürütmüş olan ve kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde de rol alan usta sanatçı, yıllarca bir çok ünlü yerli ve yabancı karakterin seslendirmesini başarıyla yürütmüştür.
Fred Çakmaktaş’tan Bill Cosby’nin sesine Robert De Niro’dan Sylvester Stallone’ye , Dustin Hoffman, Al Pacino, Jack Lemon’a kadar pek çok ünlüyü başarıyla seslendirmiş bir ustadır. Bir dönem seslendirme yönetmenliği de yapan sanatçı halen İstanbul Şehir Tiyatrolarında oyuncu.
Sezai Aydın ; Cosby Ailesi'nin babası Bill Cosby ,John Rambo, Rocky Balboave Fred Çakmaktaş karakterleri seslendirmeleriyle ünlenmiştir.
Rol aldığı bazı oyunlar
Rumuz Goncagül
Lüküs Hayat
Sersem Kocanın Kurnaz Karısı
Hadi Öldürsene Canikom
Dosya
Filmografisi
Sessiz Gemiler - 2007
Gizli Patron - 2006
Ömer Seyfettin: Perili Köşk - 2005
Beni Bekledinse - 2004
Serseri - 2003
Kınalı Kar - 2002
Dar Alanda Kısa Paslaşmalar - 2000
İç Güveyi Billy - 1999
Örümcek - 1999
Kanal Yumuşak G - 1998
Yeni Bir Yıldız - 1997
Postacı Kapıyı Ara Sıra Çalar - 1993
Kaynanalar - 1974
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