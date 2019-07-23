Sezai Aydın Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SEZAİ AYDIN KİMDİR?

Doğum tarihi : 07.Şubat.1952

Sezai Aydın kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Kova

Meslek : Ses Sanatçısı, Dizi Oyuncusu, Sinema Oyuncusu

Sezai Aydın doğum yeri : Ankara

SEZAİ AYDIN BİYOGRAFİSİ

Sezai Aydın Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı.

Sezai Aydın ;7 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunu olan Sezai Aydın, Şehir Tiyatroları sanatçısı olup, bugüne kadar birçok oyunda görev yapmıştır. Bir dönem Keçiören Belediyesi'nde "Cumartesi cumartesi" adlı bir çocuk eğlence programını yürütmüş olan ve kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde de rol alan usta sanatçı, yıllarca bir çok ünlü yerli ve yabancı karakterin seslendirmesini başarıyla yürütmüştür.

Fred Çakmaktaş’tan Bill Cosby’nin sesine Robert De Niro’dan Sylvester Stallone’ye , Dustin Hoffman, Al Pacino, Jack Lemon’a kadar pek çok ünlüyü başarıyla seslendirmiş bir ustadır. Bir dönem seslendirme yönetmenliği de yapan sanatçı halen İstanbul Şehir Tiyatrolarında oyuncu.

Sezai Aydın ; Cosby Ailesi'nin babası Bill Cosby ,John Rambo, Rocky Balboave Fred Çakmaktaş karakterleri seslendirmeleriyle ünlenmiştir.



Rol aldığı bazı oyunlar

Rumuz Goncagül

Lüküs Hayat

Sersem Kocanın Kurnaz Karısı

Hadi Öldürsene Canikom

Dosya

Filmografisi

Sessiz Gemiler - 2007

Gizli Patron - 2006

Ömer Seyfettin: Perili Köşk - 2005

Beni Bekledinse - 2004

Serseri - 2003

Kınalı Kar - 2002

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar - 2000

İç Güveyi Billy - 1999

Örümcek - 1999

Kanal Yumuşak G - 1998

Yeni Bir Yıldız - 1997

Postacı Kapıyı Ara Sıra Çalar - 1993

Kaynanalar - 1974