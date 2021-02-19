Talihsiz ölümüyle gündeme gelen ünlü iş adamı Sezai Bayhan Kimdir? Kaç Yaşında ve Nasıl Öldü? Ne iş yapıyordu? Ölümünden sonra Bayhan'ın kim olduğunu araştıran ilgililer için haberimizi derledik.

SEZAİ BAYHAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NASIL ÖLDÜ?

İş dünyasının önemli isimlerinden birisi olan ünlü iş adamı Sezai Bayhan, Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Konacık Mahallesi'nde yaşayan evli ve 4 çocuk babasıdır.

Edinilen bilgilere göre evinin önündeki çeşitli otları haşlayıp yemesiyle zehirlenmiş, hastaneye kaldırılmış fakat sağlık ekipleri tarafınca gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.

NE İŞ YAPIYORDU?

Muğla'nın önemli iş adamları arasında olan Sezai Bayhan, Kutay Renault Otomotiv Limited Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanıydı.