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Sezai isminin anlamı nedir, Sezai ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Sezai isminin anlamı; Nazlı Ve Sürmeli olarak bilinmektedir. Bu içeriğimizde Sezai isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Sezai isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Sezai isminin anlamı nedir, Sezai ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Sezai isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Sezai ismi ne demek, Sezai ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Sezai isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Sezai İsminin anlamı nedir? TDK Sezai anlamı:

Sezai isminin anlamı, Türk dil kurumunda tanımlanmamakta oluphalk arasında  üç farklı şekilde tanımlanmıştır.

1-Nazlı Ve Sürmeli.
2-Uzun Boylu Ve Yakışıklı Kimse
3-Uygun yaraşan, münasip

Sezai İsmi Kuranda

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Sezai ismi kuranda geçmemektedir.

Sezai isminin kökeni:

Sezai ismi Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun olarak yaklaşık 19785 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Sezai isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Sezai isminin rengi:

Fildişi

Sezai ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Sezai isminin Harf Analizi Nedir ?

Sezai ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

E : İletişim, duygusal karışık

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

A : Öncü, lider, mantıklı

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Sezai isminin Numerolojisi Kaçtır?

Sezai ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S : 22

E : 6

Z : 29

A : 1

İ : 12

= 70 Sezai İsminin Numeroloji Toplamı 70’dir.

Sezai isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Sezai ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Sezai isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S: 1   E: 5   Z: 8   A: 1   İ: 9 = 24

2 4 = 6 Kader sayısıdır

Sezai isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

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