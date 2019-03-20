Sezai Temelli hakkında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma

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- Dicle Elektrik gerekli bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.
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- Teknolojide Kadın Derneği Açılış ve Basın Lansmanı Yer: Swissotel The Bosphorus
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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da düzenlenecek mitingde halka hitap edecek.
- Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 14,00-28,00 TL aralığında işlem gördü.
- Serbest piyasada dolar 5,47 liradan, euro ise 6,2080 liradan güne başladı.
- Vali Ahmet Hamdi Nayir, yaptığı konuşmada, programa katılanlara teşekkür etti
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