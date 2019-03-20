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Sezai Temelli hakkında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında terör örgütü propagandası yaptığı...

Sezai Temelli hakkında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.


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