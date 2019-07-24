Kadın hastalıkları ve doğum bölümünü güçlendiren Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, deneyimli ekibiyle yüzleri güldürmeye devam ediyor. İlk doğumunu sezaryen yöntemiyle yapan anne adayı, yaygın bir kanaat haline gelen sezaryen sonrası tekrar sezaryenin aksine ikinci bebeğini normal doğumla dünyaya getirdi.

Sezaryen olmuş bir kadının daha sonraki hamileliğinde normal doğum yapmasına sezaryen sonrası normal doğum (SSVD) denildiğini ifade eden, Hastane Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Gizem Banu Büyükküpçü, anne adaylarının mutlaka danışıp engel teşkil etmediği takdirde normal doğum yapmalarını önerdi. Büyükküpçü, "Hastanemize başvuran anne adayının şartları uygun olması dolayısıyla 5 beş yıl önceki sezaryen doğum olmasına rağmen ekibimiz ile birlikte sağlıklı bir şekilde normal doğum gerçekleştirdik. 24 saat sonra sağlıklı bir şekilde anne ve bebeği taburcu ettik. Sezaryen doğumlarından sonra normal doğum gerçekleştirmek için belli başlı şartlarımızın da olması gerekiyor. Öncelikle gelen hastalarımızla biz bunları değerlendiriyoruz. En azından 3 yıl ara vermiş olması gerekiyor. Hastalarımız gebelik sürelerince takiplerinde doğuma da engel bir durumun olmaması gerekiyor. Yine sezaryen sonrası doğum yapabilmesi için hastalarımızın herhangi bir müdahalede bulunulmaksızın spontane doğum gerçekleştirebilecekleri şekilde, suni sancı kullanmadan doğumu gerçekleştiriyor olmamız lazım. Eğer hastamızda bu işaretler oluyorsa tabii ki de sezaryen sonrası normal doğum gerçekleştirilebilir. Bütün dünyada şimdi sezaryen sonrası normal doğuma yönelme var" dedi.

Büyükküpçü, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunu bütün dünya sağlık örgütleri de destekliyor. Uygun hasta seçimiyle sezaryen sonrası normal doğum yüzde 80-90 oranında sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bu durumda sezaryenin komplikasyonuna anne ve bebek maruz kalmaz. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı son yıllarda ciddi kampanyalarla vatandaşları normal doğuma yönlendirme konusunda çalışmaları var. Anne adaylarının doğuma gergin ve korkan bir zihinle değil, güvenen ve doğumun her türlü şekline hazır bir zihinle girmeleri gerekmektedir. Bu yüzden, sezaryen oranlarının azaltılarak normal doğumun toplumun bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Yapılan bu bilinçlendirme ile, hem kadın sağlığı, hem de maddi yük açısından yadsınamaz bir gereksinme oluşacaktır. Sezaryen sonrası normal doğum dikkatli seçilmiş olgularda annenin ve yeni doğan için yeterli donanım ve bakım koşullarının olduğu, ailenin de onayı alınarak sağlık kuruluşlarında uygulanması kabul edilebilir bir yöntemdir"

"Doktoruma ve ebelerimize çok teşekkür ediyorum"

Doğum yapan anne Ayfer Bülbül ise, "İşini bilen doktor ve ebelerin desteği olmasaydı bunu yapamazdım. Bilinçli hasta olmak ve bu işi bilen doktorlarla beraber bu süreci üretmek ve bilinçli ebelerle bu süreci yönetmek çok çok önemli ve tarif edilemez bir duygu, herkese tavsiye ediyorum. Doktoruma ve ebelerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Orhan Özatik, sezaryen sonrası normal doğumla ilgili olarak, "Bakanlığımızca anne sağlığını korumak amacıyla ülke genelinde sağlık kuruluşlarında doğum eylemi ve sonuçları ile ilgili önemli çalışmalar yapılmaktadır. Uzun yıllardır hastanemiz olarak "Anne Bebek Dostu" unvanı ile devam etmekteyiz. Bu kapsamda gerek gebe okullarımız gerek kadın doğum uzmanlarımızın çabası ile ağrısız ve normal doğum ile ilgili çalışmalarımız var. Biz bu etapta başta sezaryen oranlarını düşürmek üzere birçok çalışma yapmaktayız. Bu konuyla ilgili eğitimli arkadaşlarımız ameliyathane ve yoğun bakımlarda çalışan tüm personellerimiz gerekli eğitimleri aldıktan sonra hamile arkadaşlara konuyla ilgili gerekli bilgileri vermekte ve bakanlığın da bir projesi dahilinde bu hizmeti sürdürmekteyiz. Bu kapsamda Başarılı bir ekip ile sağlıklı bir şekilde doğum yapan genç anne ve eşini tebrik ediyor, başta hekimimiz Gizem Hanımı ve ekibini kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA