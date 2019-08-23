"Sezaryen sonrası normal doğum mümkün"

Sezaryen doğum yapan kadınların sonraki doğumlarını normal yapmasının mümkün olduğunu dile getiren Gaziantep Özel Anka Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hasan Barış Hamidanoğlu, anne adaylarına bir engel olmadığı takdirde normal doğum yapmaktan kaçınmamaları gerektiğini söyledi.

Türkiye'de çoğu kadının normal doğumdan korktuğu için sezaryen ile doğum yapmayı tercih ettiğini belirten Gaziantep Özel Anka Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Barış Hamidanoğlu, "Normal doğum sonrası vücudun toparlanması sezaryen doğuma göre daha hızlı oluyor. Ancak çoğu kadın özellikle ilk hamileliğinde normal doğum yapmaktan korktuğu için sezaryene yöneliyor. İlk hamilelikle birlikte sezaryen tecrübesini yaşayan anneler ise ikinci hamileliklerinde normal doğum yapmak istiyor. Sezaryen sonrası normal doğum, birden fazla etkene bağlı olarak gelişiyor. Anne adayının bu duruma uygun olması ise aranan en önemli koşul" dedi.

Sezaryen sonrası normal doğumun mümkün olduğunu, ama bunun için hiçbir sağlık engelinin olmaması ve geçmiş sezaryenin bu duruma olumsuz etkide bulunmamasının önemli olduğunu söyleyen Op.Dr. Hamidanoğlu, "Sezaryen yönteminde, rahime doğru bir kesi yapılmaktadır. Bu kesinin tamamen iyileşmeden normal doğum yapılması, hatta tekrar hamile kalınması bile risk oluşturabilir. Sezaryen sonrası doku iyileşmesinin zaman alması ve normal doğumlarda rahim yırtılma riskinin bulunması nedeniyle sezaryen sonrası normal doğum yapmak isteyen bir anne adayının ortalama 2 yıl beklemesi önerilir" diye konuştu

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Barış Hamidanoğlu, sezaryen sonrası normal doğum için gereken koşulları şöyle sıraladı:

"Sezaryen sonrası normal doğum yaptırmak isteyen anne adaylarının aşırı kilolu olmaması, normal doğum esnasında ıkınmaya engel olacak herhangi bir solunum sistemi veya kalp hastalığının bulunmaması, daha önceki sezaryen doğumunda rahimde dikey kesi yapılmamış olması, sezaryen haricinde daha önce herhangi bir ameliyatın yapılmamış olması, vajinal doğumu riskli hale getirebilecek herhangi bir gebelik komplikasyonunun olmaması, normal doğum esnasında bebeğin çıkışını sağlayacak olan pelvisin bebeğin güvenli bir şekilde geçmesine izin vermeyecek boyutta olması, mevcut gebeliğin çoğul gebelik olmaması ve bebeğin normal doğuma engel olacak şekilde kilolu olmaması gerekmektedir."

Anne adaylarının sezaryen doğumda yaşadıkları fiziksel ve ruhsal problemler nedeniyle tekrar sezaryen olmak istememesi nedeniyle normal doğuma olan ilginin arttığını söyleyen Op.Dr. Hamidanoğlu, "Bana göre normal doğumun bebeğin dünyaya normal şekilde gelmesini engelleyen ve annenin doğumdan sonra daha zor toparlanmasına sebep olan sezaryen doğuma göre daha fazla tercih edilmesi gerekiyor. Fakat, doğum süreci birçok açıdan bilinmezlere gebe olduğu için verilen kararların uygulanması her zaman istenildiği şekilde olmayabiliyor. Hamilelik süreci ani bir değişiklik sonucu bebeğin ve annenin sağlığını tehlikeye atmamak açısından normal doğum planlanıp, sezaryen doğumla da sonuçlandırılabiliyor" dedi.

Sezaryenden sonra yeniden çocuk sahibi olmak isteyen kadınların hamile kalmadan önce normal doğum yapmaları için mutlaka doktorlarına başvurarak planlanma yapmaları gerektiğini ifade eden Op.Dr. Hamidanoğlu,"Sezaryen doğum yapmış hastalarımız, normal doğum yapmaktan kaçınmamalılar. Sezaryen sonrası normal doğum yapmak isteyen gebeler bu konuda ne kadar istekliyse, normal doğum şansı o kadar fazla olmaktadır" diye konuştu.

Kaynak: İHA