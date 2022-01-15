Sezen Aksu bu kez sınırı fazlasıyla aştı! Hz. Adem ile Hz. Havva'ya hakaret edince sosyal medya ayağa kalktı! "Haddini bil!"

Ünlü şarkıcı Sezen Aksu, bu kez ayıp etti. Çekimlerini tamamlayıp yayınladığı "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı video klibinde, Hz. Adem (a.s) ile Hz. Havva'ya hakaret etti.

CAHİL DEDİ

'Binmişiz bir alamete gidiyoruz kıyamete.' sözleri ile başlayan şarkı "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" diye devam ediyor.

TEPKİ YAĞDI

Şarkıya sosyal medyada tepki yağdı. Twitter'da 'sezenaksuhaddinibil' etiketi oluşturuldu. İşte gelen tepkilerden bazıları;

"Ey Müslüman kardeşim bu İslam düşmanı kadını nasıl dinlersin? İslama saldırmak la sanatçı olduğunu sanan zındık.. Allah önce hidayet versin, vermeyecekse de sizi bu dünyada ve ahirette hayran kitlenizin gözleri önünde süründürürsün..."

"Keşke müziği bırakıyorum dediğinde bıraksaydın da bunlara şahit olmasaydık. Hz. Adem ve Hz. Havva ya hakaret ettiği şarkının tüm platformlardam kaldırılmasını istiyoruz ayrıca bu şarkıya yapan şahsa da ceza verilsin. Mukaddesatımıza hakaret cezasız kalmasın "

"Sanatçı sanatını icraat eder. Sanatçı insanların inançlarına saygılı olur. Sanatçı herkesi kucaklar bir kesime hitap etmez. Demokrasiden özgürlükten bahsedenler dinimle alay edip şarkı yapıyor olmuş. Biz sizin dininize karışmıyoruz. YETER ARTIK"

"Cahil dediğiniz insan, bir Peygamber, tüm Melekler önünde secde etmiş biri, Sen kimsin ki böyle bir şey diye biliyorsun, kendini ne sanıyorsun ki, Allah'ın Elçisine hakaret edebiliyorsun, doğru herkes kendine yakışanı yapar. "

"Hz. Adem ve Hz. Havva annemize dil uzatacak kadar içinizde nasıl bir kin varmış"

"Biz sizlerin duygu yüklü şarkılarınızla büyüdük

Kimi zaman hüzünlendik, kimi zaman güldük

Sizlere duyduğumuz o masum temiz duyguları pis zihniyetinizle kirlettiniz

Yazık!"