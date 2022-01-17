Sezen Aksu'nun 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı sosyal medyayı ve sanat camiasını ikiye böldü. Basında yer alan haberlerin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Sezen Aksu'nun 'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli şarkısı ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Şarkının gündem olması sonrası Sezen Aksu Şahane Bir Şey Yasamak şarkı sözleri nedir? | Şahane Bir Şey Yasamak neden gündem oldu? | Diyanet İşleri Başkanlığı Sezen Aksu açıklaması soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

SEZEN AKSU ŞAHANE BİR ŞEY YAŞAMAK ŞARKI SÖZLERİ NEDİR?

Sezen Aksu, 'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli şarkıyı 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkarmıştır.

Şarkının sözleri şu şekilde:

Acısıyla tatlısıyIa

Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak dimdik durmak

Bin bahane bin oyun kurmak

Acısıyla tatlısıyIa

Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak dimdik durmak

Bin bahane bin oyun kurmak

Binmişiz bir aIamate

Gidiyoruz kıyamete

SeIam söyIeyin o cahiI

Havva iIe Ademe

Aha yine aha yine

Önümüz uçurum ardımız dağ

Aha yine aha yine

İIIe yanacağız

YanacakIar eIbette

Acısıyla tatlısıyIa

Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak dimdik durmak

Bin bahane bin oyun kurmak

Acısıyla tatlısıyIa

Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak dimdik durmak

Bin bahane bin oyun kurmak

GüI de var dikende

Aşk da var savaş da

Her şey hepimiz için

Kısmet hayatta

Aha yine aha yine

Önümüz uçurum ardımız dağ

Aha yine aha yine

İIIe yanacağız

YanacakIar eIbette

AcısıyIa tatIısıyIa

Ne şahene bir şey yaşamak

Dibe vurmak dimdik durmak

Bin bahane bin oyun kurmak

AcısıyIa tatIısıyIa

Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak dimdik durmak

Bin bahane bin oyun kurmak

Yazın veda edişi

ŞöIenIerle şarkıIarIa

BaharIarın geIişi

Kırmızı mor yeşiI la la

Ne şahane

Ne şahane bir şey yaşamak

AcısıyIa tatIısıyIa

Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak dimdik durmak

Ne şahane bir şey yaşamak

ŞAHANE BİR ŞEY YAŞAMAK NEDEN GÜNDEM OLDU?

Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısındaki "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözleri tepki çekti. Bu sözler HZ. Adem ve Hz. Havva'ya hakaret olarak algılandı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI SEZEN AKSU AÇIKLAMASI

Ünlü şarkıcı Sezen Aksu'nun 'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli şarkısı sosyal medyayı ve sanat camiasını ikiye böldü.

Şarkıcının imzasını taşıyan şarkıdaki "Binmişiz bir alâmate, gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleri tepki çekti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Sezen Aksu'ya tepki gösteren paylaşımlarda bulunurken diğer bir grup da yıllarını müziğe vermiş bir ismin böyle bir hata yapmayacağını sözlerin yanlış anlaşıldığını vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Sezen Aksu'nun şarkı sözleri üzerine açıklamalarda bulundu.

Başkanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son zamanlarda İslam'ın kutlu elçileri Hz. Âdem ve Hz. İsa peygamberlerimize; insanlığın ortak değeri Hz. Havva ve iffet abidesi Hz. Meryem annelerimize yönelik gelişigüzel tartışmaların ve polemiklerin yapıldığına şahit olmaktayız.

Öncelikle bilinmelidir ki Hz. Âdem (a.s.), ilk insan olmasının yanında aynı zamanda ilk peygamberdir. Bu yönüyle vahye muhatap olmuş; akıl, şuur, irade gibi hususiyetleri ve eşya hakkındaki ilmiyle meleklere üstün kılınmış mükerrem bir şahsiyettir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de "halife" olarak nitelenen Hz. Âdem ve onun eşi Hz. Havva, bütün insanlığın müşterek değeri ve muazzez atalarıdır.

Aynı şekilde Yüce Allah, "Allah katında İsa'nın yaratılmasındaki durum, Âdem'in durumu gibidir." (Âl-i imran, 3/59) buyurarak Hz. İsa'nın yaratılışındaki ilahî kudrete ve onun mucizevî doğumuna açıkça vurgu yapmıştır. Tevhit inancının örnek şahsiyetleri olarak Hz. İsa ve onun mutahhar annesi Hz. Meryem, Allah'ın ezelî hitabına mazhar olan seçkin insanlardır. Yüce Allah, hem Hz. İsa'nın hem de onun mübarek annesi Hz. Meryem'in asaletinden ve saygınlığından Kur'an-ı Kerim'de defaatle bahsetmiştir. Nitekim Hz. Meryem, insanlık için iman, hayâ ve iffet timsali bir şahsiyet olarak tanıtılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de yüce Allah'ın övgüsüne mazhar olmuş bu müstesna şahsiyetler, tarih boyunca bütün Müslümanlar tarafından da büyük bir saygı, hürmet ve muhabbet anılmıştır.

Dolayısıyla maksadı, niyeti ve bağlamı ne olursa olsun, İslam'ın seçkin, önder ve örnek şahsiyetlerine dair söylenen her cümlede, yapılan her açıklama ve yaklaşımlarda son derece hassas ve dikkatli olunması gerekmektedir. Dinî şahsiyet, sembol ve değerlerle ilgili özensiz tutum ve davranışlarda bulunulması, en hafif tabirle saygısızlıktır. Bu hususta asgarî bir insanî erdem olarak herkesin daha duyarlı olması ve hassasiyet göstermesi elzemdir.

Bu itibarla, hem yüce dinimizin ilkeleri ve örnek şahsiyetleri hakkında konuşurken hem de söz konusu değerleri savunurken saygılı, özenli ve ilkeli olmak, herkesin içselleştirmesi gereken en temel insanî ve ahlakî tavırdır."