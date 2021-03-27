İzmir'in Konak ilçesinde canice gerçekleştirilen bir kadın cinayeti gündeme geldi. Cinayet ile ilgili çalışma yapan polis ekiplerinden korkunç detaylar gelmeye başladı. Peki katledilen Sezen Ünlü kimdir? Sezen Ünlü'nün katili kim, tutuklandı mı? İşte ayrıntılar...

SEZEN ÜNLÜ KİMDİR?

İzmir'in Konak ilçesinde, 5 aylık hamile olan 17 yaşındaki Sezen Ünlü, 3 aydır ayrı yaşadığı 24 yaşındaki dini nikahlı eşi Anıl Y. tarafından 16 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Canide katledilen Ünlü'nün bebeği de ölürken, genç kızın sosyal medyada karnı burnunda hallerinin olduğu bir fotoğrafı yayınlayarak altına "Sabırsızlıkla bekliyorum seni bebeğim" notunu düştüğü görüldü.

SEZEN ÜNLÜ'NÜN KATİLİ ANIL YOLUM KİM?

24 yaşındaki Anıl Yolum isimli şahıs dün gece saat 23.00 sıralarında İzmir'in Konak ilçesine bağlı Güney Mahallesi 1158 sokakta 5 aylık hamile olan dini nikahlı eşi Sezen Ünlü, sokakta yürüdüğü esnada arkasından gelerek 16 yerinden bıçakladı. Olay sonrası genç kadın kanlar içerisinde kalırken, saldırgan Anıl Y. ise hızla olay yerinden kaçtı.

ANIL YOLUM TUTUKLANDI MI?

Saldırganın eşgalini belirleyen polis ekipleri tarafından şüpheli kısa sürede yakalanarak, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim etti.

Tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Sezen Ünlü ve bebeğinin cenazesi ,incelenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Katil Anıl Yolum hakkında soruşturma sürerken, emniyete götürülen şüphelinin cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini itiraf ettiği bilgisine ulaşıldı.